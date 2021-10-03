IT и Телеком 20 минут назад

Google отказалась от открытия цифровых банковских счетов для клиентов Google Pay

Банковские регуляторы поддерживали этот проект и не связаны с его закрытием

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Американская корпорация Google отказалась от проекта открытия цифровых банковских счетов для клиентов Google Pay.

Об этом сообщается в материале The Wall Street Journal.

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Указано, что этот инструмент мог бы существенно усилить позиции компании в сфере финансовых услуг, а партнерами проекта должны были стать, в частности, Citigroup Inc и кредитный кооператив Стэнфордского университета, которые планировали заняться обслуживанием Plex-счетов — электронных счетов клиентов Google.

В то же время, как отмечает издание, Google, вероятно, поставила регуляторов в известность о прекращении проекта раньше, чем партнерские банки, поскольку еще на прошлой неделе некоторые из них полагали, что он будет реализован.

"В апреле 2021 года из Google ушел автор проекта Цезарь Сенгупта, в связи с чем компания решила закрыть его", — утверждают источники WSJ.

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По их словам, банковские регуляторы поддерживали проект и не связаны с его закрытием.

Напомним, изначально запуск проекта был запланирован на 2020 год, но его неоднократно переносили.

Ранее на Android-смартфонах обнаружили 8 вредоносных приложений в Google Play. Их рекомендуется обязательно удалить.

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