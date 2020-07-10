В КРРТ хотят потратить 300 млн гривен на шесть передатчиков ТВ-сигнала — "Зеонбуд"

В ООО "Зеонбуд" заявили, что государственный Концерн РРТ просит выделить 300 миллионов гривен бюджетных денег для покупки и установки шести передатчиков телесигнала, чтобы обеспечить покрытие украинской территории на границе с Россией.

В самом "Зеонбуд" считают, что таким образом власти хотят за счет налогоплательщиков развить сеть параллельную с сетью Т2, которая работает уже 9 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Зеонбуд"

Сообщается, что 6 июня в ООО "Зеонбуд" обратился представитель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой предоставить информацию о ситуации с покрытием цифровой сетью Т2 в Черниговской области и особенно в районах пограничных с Российской Федерацией.

В "Зеонбуд" отмечают — марте 2020 года компания анализировала ситуацию с покрытием приграничных районов с Россией на протяжении всех 2 тысяч километров, поэтому смогла оперативно предоставить информацию Национальному совету. "При анализе мы определили территории, где нет приема сигнала сети Т2 (из-за особенностей рельефа), но теоретически возможен прием российского телевидения. Выбрали населенные пункты в этих зонах и посчитали домохозяйства", — говорится в пресс-релизе "Зеонбуда".

В частности, по Черниговской области были получены следующие показатели:

покрытие цифровой сети ООО "Зеонбуд" составляет 98,1% населения Черниговской области;

из населенных пунктов, расположенных на границе с Россией, всего 6 (шесть) имеют проблемы с приемом сигнала цифровой телесети, из которых пять с численностью от 29 до 68 жителей. Лишь в населенном пункте Гремяч проживает более тысячи жителей, но там проблема с сигналом только в части поселка, который находится в низине русла реки Судость.

Таким образом, отмечают в компании, проблемы с доступом к цифровому телевидению в приграничных районах Черниговской области имеют максимум 293 домохозяйства, из которых 192 находятся в поселке Гремяч.

"То есть, если решать эту проблему кардинально, то достаточно установить в Гремяч маломощный передатчик стоимостью 300 тысяч гривен", — говорится в сообщении компании.

При этом, в ООО "Зеонбуд" заявили, что государственный Концерн РРТ, как выяснилось, для решения этой проблемы предлагает установить на территории области 6 (шесть!) мощных передатчиков и просит 300 миллионов (!) гривен из государственного бюджет для кардинального устранения угрозы информационной безопасности и в других областях. Именно так указано в письме в Кабинет министров Валентина Петрова, теперь уже бывшего главы Администрации Госспецсвязи.

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Как отмечается в пресс-релизе, "особенно странно это выглядит с учетом того, что 5 передатчиков планируется установить на тех же телевышках, где расположены передающие станции цифровой сети Т2, три из которых — Нежин, Прилуки и Бахмач, это юг области, следовательно, они никоим образом не имеют отношения к пограничному вещанию".

Таким образом, речь идет о развитии за счет налогоплательщиков сети параллельной с цифровой сетью Т2, которая работает уже 9 лет, и где будут транслироваться те же телеканалы, поскольку других просто нет.

В структуре государственных органов власти есть такой важный орган как Счетная палата Украины, которая осуществляет контроль за использованием бюджетных средств, в том числе дает оценку эффективности и экономности их использования. "Интересно, что будут писать в своих объяснениях чиновники, которые примут решение о таком использовании 300 миллионов?!", — резюмируют в ООО "Зеонбуд".