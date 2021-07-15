Госпродпотребслужба запретила работу цеха Глобинского мясокомбината из-за отравления людей

Главное управление Госпродпотребслужбы в Полтавской области по результатам проверки решило прекратить обращение пищевых продуктов на мощностях цеха полуфабрикатов Глобинского мясокомбината в связи с массовым отравлением сотрудников предприятия неизвестным веществом.

Как говорится в сообщении ведомства, также принято решение об изъятии из обращения мясных продуктов общим весом более 4 тонн. При этом отмечается, что на 14 июля все пострадавшие от отправления были выписаны из больницы.

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"Согласно предоставленной информации, 12 июля в непроизводственном помещении здания цеха полуфабрикатов на втором этаже ООО "Глобинский мясокомбинат" проводились строительные работы по нанесению бетонного покрытия с упрочненным верхним слоем (тюнинг)", — говорится в сообщении.

В связи с этим для установления причин и условий возникновения отравления специалисты Госпродпотребслужбы 13 июля провели внеплановую инспекцию относительно соблюдения предприятием требований законодательства о безопасности и качестве пищевых продуктов.

В итоге был установлен ряд нарушений, в частности использование химических строительных средств (ремонт пола с нанесением бетонного покрытия с укреплением верхних слоев химическими средствами), в то время как на первом этаже в цехе по производству полуфабрикатов длился производственный процесс.

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Отмечается, что комбинат не проанализировал все опасные факторы и риски при производстве пищевых продуктов и не ввел соответствующие меры по предупреждению их возможного химического загрязнения.

"Постоянно действующие процедуры, основанные на принципах системы анализа опасных факторов и контроля в критических точках, на данном участке производства не применены", — указывают в ведомстве.

На момент проверки в обращении находилась мясная продукция общим весом 4131,3 кг, произведенная в день отравления, которая могла быть загрязнена неизвестным химическим веществом. В связи с этим ее решили изъять.

В то же время Кременчугское подразделение Полтавского областного центра контроля и профилактики болезней провело отбор образцов воздуха рабочей зоны в цехе полуфабрикатов и в непроизводственном помещении на втором этаже.

Установлено, что содержание веществ, на которые исследовался воздух (ксилол, бензол, толуол), оказалось не превышающим предельно допустимых концентраций. Обобщенные материалы проверок Госпродпотребслужба направит в правоохранительные органы.

Напомним, что в ночь на 13 июля было госпитализировано 14 работников Глобинского мясокомбината, в том числе один в тяжелом состоянии. Еще двое отравившихся от госпитализации отказались.