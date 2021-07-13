Полиция расследует массовое отравление сотрудников Глобинского мясокомбината

14 рабочих одного из цехов Глобинского мясокомбината в ночь на 13 июля были госпитализированы с предварительным диагнозом "отравление неизвестным веществом". Об этом сообщает Главное управление полиции в Полтавской области.

Информация о массовом отравлении поступила в отдел полиции №1 Кременчугского районного управления от медиков около 0:30. На предприятие немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции для изучения обстоятельств происшествия и сбора сведений, необходимых для принятия правового решения.

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Известно, что жалобы на ухудшение самочувствия начали поступать от работников в течение дня. Отмечается, что сейчас на месте продолжает работать полиция.

Открыто производство по части 2 статьи 271 Уголовного кодекса (нарушение законодательства об охране труда должностным лицом предприятия, если оно повлекло тяжкие последствия).

В свою очередь Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что всего отравление в сортировочном цехе получили 16 человек, хотя госпитализированы были лишь 14. Один находится в тяжелом состоянии, 13 — в состоянии средней степени тяжести, а двое от госпитализации отказались.

Предприятие же продолжает работу в штатном режиме. Подразделения ГСЧС к данному происшествию не привлекались.

Напомним также, что 17 июня в Харькове произошло массовое отравление в двух расположенных рядом ресторанах "Мафия" и "Якитория", в результате чего в больницы попала почти сотня человек.