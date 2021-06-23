Массовое отравление в ресторанах Харькова: число пострадавших выросло до 89 человек

В Харькове после массового отравления в двух расположенных рядом ресторанах "Мафия" и "Якитория" 17 июня по состоянию на 23 июня госпитализировали уже 89 человек.

Об этом сообщает Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.

Причем 19 из заболевших — дети.

Известно, что лечиться в стационарах, в том числе четырех районных больницах, продолжают 69 человек, еще четверо проходят лечение амбулаторно.

Как отмечается, двое из заболевших, зарегистрированных 22 июня, — жители Луганска, которые, как сообщили в Центре, были в Харькове в командировке и ели суши в ресторане "Якитория".

В то же время все больные жалуются на рвоту, диарею, боль в животе и высокую температуру.

Кроме того, 23 июня стало известно, что у заболевших обнаружили бактерии сальмонеллы.

Указано, что эту и еще несколько инфекций нашли у сотрудников одного из заведений, а также в образцах еды.

По словам врачей, на момент поступления больные находились в состоянии средней тяжести, сейчас часть из них уже выписали.

Как сообщалось, 17 июня Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава сообщил, что из-за употребления пищи в двух ресторанах — "Мафия" и "Якитория" — 25 человек госпитализированы. Больные связывают инфекцию с употреблением суши с сырой рыбой.

Утром 19 июня в ГСЧС сообщали о госпитализации 67 посетителей двух сетевых ресторанов, среди них 14 детей.

По факту массового отравления начато уголовное производство по статье 325 УК (нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними).