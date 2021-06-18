Полиция начала расследовать массовое отравление в Харькове

Национальная полиция в Харьковской области начала расследовать массовое отравление, которое произошло в ресторанах сети "Мафия" в Харькове. Об этом говорится в сообщении департамента коммуникаций Нацполиции в Харьковской области.

Согласно сообщению, 18 июня во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили информацию о том, что в двух заведениях питания, расположенных по улице Квитки-Основьяненко произошло массовое отравление людей.

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После этого по факту происшествия следователи Харьковского районного управления полиции №3 внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Правоохранители допрашивают потерпевших и устанавливают все обстоятельства уголовного преступления.

Напомним, 17 июня в Харькове с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы 45 человек, из них 17 детей, которые предварительно употребляли пищу из сети ресторанов "Мафия". Вероятной причиной отравления могли стать суши, поскольку большинство отравившихся ели суши с лососем.

По состоянию на 18 июня больницы Харькова оказались переполнены из-за поступивших больных с отравлением.