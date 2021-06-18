Общество 60 минут назад

45 человек отравились в ресторанах сети "Мафия" в Харькове

Причиной отравления могли стать суши с лососем

Фото: suspilne.media Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media

45 человек отравились в двух ресторанах сети "Мафия" в Харькове 17 июня. Об этом говорится в сообщении государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, 17 июня в Харькове с подозрением на пищевое отравление госпитализированы в лечебные учреждения 45 человек, из них 17 детей, которые предварительно употребляли пищу из сети ресторанов.

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При этом "Суспільне" сообщает, что сеть ресторанов "Мафия" готова компенсировать пострадавшим клиентам стоимость лечения.

"Компания проводит максимально возможную проверку ситуации. Для этого мы, не дожидаясь проверки со стороны контролирующих органов, вчера по нашей инициативе передали на исследование все продукты, которые есть в наших заведениях, все работники сдали анализы, чтобы найти вероятный источник заболевания", — говорится в сообщении со ссылкой на руководителя службы безопасности компании "Мафия" Виктора Агудина.

Два заведения, в которых отравились посетители, не будут работать до конца проверки. При этом представители Госпродпотребслужбы и Минздрава провели полную обработку одного из ресторанов.

Вероятной причиной отравления могли стать суши, поскольку большинство отравившихся ели суши с лососем.

"Все связывают с употреблением суши в "Мафии" и "Якитории". Это могло быть загрязнение от сотрудников. В период эпидрасследования отобраны пробы продукции, смывы на бактерии группы кишечной палочки, на патологическую флору. Отобрана вода на исследования, обследованы сотрудники, 19 человек из персонала", — сообщает "Суспільне" со ссылкой на директора Областного центра контроля и профилактики заболеваний Любовь Махоту.

Напомним, в Ивано-Франковске восемь подростков попали в больницу с отравлением неизвестным веществом, предположительно, угарным газом. Трое из них, по состоянию на утро четверга, 17 июня, находятся в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, еще пять — в состоянии средней тяжести.

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