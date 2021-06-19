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6 минут назад

Массовое отравление в ресторанах Харькова: число госпитализированных выросло до 78 человек

Этой ночью 6 больных были доставлены в горбольницу №3, еще один человек госпитализирован в Краснокутске по месту жительства

Фото: city.kharkov.ua Фото: city.kharkov.ua
Фото: city.kharkov.ua

Количество госпитализированных с пищевым отравлением после употребления блюд в ресторанах "Якитория" и "Мафия" в Харькове возросло до 78 человек.

Об этом в субботу, 19 июня, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

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"По состоянию на утро 78 человек поступили в медицинские учреждения после посещения заведений "Якитория" и "Мафия", — говорится в сообщении.

В частности, 6 больных были доставлены этой ночью в городскую больницу №3, еще один человек госпитализирован в Краснокутске по месту жительства.

При этом в мэрии напомнили, что взрослые и дети, отравившиеся в заведениях питания, также проходят лечение в Городской клинической больнице №31 и Городской детской клинической больнице №19. Всем пациентам был поставлен диагноз "энтероколит".

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Как сообщалось, 17 июня Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава сообщил, что из-за употребления пищи в двух ресторанах — "Мафия" и "Якитория" — 25 человек госпитализированы. Больные связывают инфекцию с употреблением суши с сырой рыбой.

Утром 19 июня в ГСЧС сообщали о госпитализации 67 посетителей двух сетевых ресторанов, среди них 14 детей.

По факту массового отравления начато уголовное производство по статье 325 УК (нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними).

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