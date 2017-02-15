Гройсман призвал СНБО разблокировать поставки угля

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что железнодорожная блокада поставок угля из оккупированных районов Донецкой и Луганской области приведет отключениям света и тепла в украинских городах.

Он подчеркнул, что такие действия абсолютно недопустимы и поставки энергетического угля должны быть разблокированы.

"Дефицит угля создан искусственно и поименный список людей, которые его создали, знает вся страна. Правительство готово бороться и борется с контрабандой. Но бороться с людьми, с украинским обществом — недопустимо", — подчеркнул премьер.

Гройсман сообщил, что блокируются именно три жд/перехода, которым поставляют уголь на контролируемую территорию. В то время как контрабанда идет по автомобильным путям.

При этом, он заявил, что компетенция правительство — отвечать за экономическую составляющую. Но поскольку блокировка поставок угля происходит в зоне Антитеррористической операции (АТО), то это вопрос — в компетенции Совета национальной безопасности Украины.

"Здесь есть вопрос национальной безопасности и других силовых ведомств. Поэтому я обратился в СНБО с просьбой рассмотреть все аспекты и влияние этой блокировки, и принять все необходимые меры, чтобы этот вопрос был снят с повестки дня", — сказал премьер.