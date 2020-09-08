Громада Кривого Рогу закликає парламент задіяти механізм списання боргів за газ

Криворізька міська рада звернулися до Верховної Ради із листом, в якому закликають пришвидшити розгляд законопроекту №3800-1.

Документ передбачає списання штучних боргів за газ по всьому ланцюжку постачання газу. Це стабілізує діяльність підприємств ТКЕ та дозволить уникнути зростання тарифів на житлово-комунальні послуги.

Станом на 1 вересня 2020 року борги теплогенеруючих підприємств міста за природний газ досягли майже 6 млрд грн. Проблема накопичення боргів теплогенеруючих організацій за природний газ, використаний для виробництва тепла для мешканців Кривого Рогу, стала системною.

Через великі боргові зобов‎'язання за природний газ, які утворились внаслідок неплатежів населення за опалення та занижені тарифи на теплову енергію, підприємства теплопостачання не мають достатнього фінансового ресурсу для проведення якісної підготовки до початку та сталого проходження опалювального періоду 2020-2021 року.

"Враховуючи зазначене, підтримуємо проект закону №3800-1 "Про внесення змін до закону "Про ринок природного газу" та інших законів щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу в частині врегулювання боргових зобов'язань учасників ринку газопостачання та просимо прискорити розгляд вищезазначеної законодавчої ініціативи головним Комітетом Верховної Ради", — зазначено в листі, який Криворізька міська рада направила до ВРУ.

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Депутати міськради наголошують, що за помилки влади не мають сплачувати споживачі, тому справедливо суми безнадійної заборгованості списати.

Відповідний законопроект №3800-1 щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу зареєстрований у Верховній Раді України 17 липня 2020 року.

Його прийняття надасть можливість підприємтвам ТКЕ вчасно зробити ремонти та модернізацію мережі, щоб розпочати опалювальний сезон без різкого зростання тарифів, а також сприятиме стабільному та безаварійному функціонуванню газотранспортної, газорозподільної систем по всій державі.