Энергетика 40 минут назад

Колективи тепломереж Харківщини просять Раду підтримати заходи із подолання боргової кризи

Законопроект №3800-1 дозволить вирішити питання безнадійних боргів при розрахунках за газ та покращити фінансовий стан галузі

Фото: "Нафтогаз" Фото: "Нафтогаз"
Фото: "Нафтогаз"

Колективи підприємств теплоенергетики з шести міст Харківщини звернулись до Верховної Ради з проханням затвердити низку рішень, викладених у законопроекті №3800-1, які дозволять вирішити питання безнадійних боргів при розрахунках за газ та покращити фінансовий стан галузі.

За даними Нафтогазу, підприємства Харківщини, що виробляють теплову енергію заборгували за газ понад 4 млрд грн.

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Значна частина боргів є наслідком не компенсації підприємствам ТКЕ різниці у тарифах на постачання теплової енергії, накладання штрафів та пені при несвоєчасних розрахунках споживачів.

"Криза неплатежів населення за опалення, а також занижені тарифи на теплову енергію, протягом останніх п‎'яти років призвели до неможливості своєчасно розраховуватись підприємствам з постачальником природного газу", — йдеться у колективному листі теплопостачальних підприємств Харківської області.

Там додається, що протягом тривалого часу виробники та постачальники тепла збільшували свою кредиторську заборгованість, що в свою чергу призводило до судових спорів за позовами постачальників природного газу та додаткового нарахування штрафів, пені, інфляційних нарахувань, процентів річних.

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На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроект №3800-1, який дозволить позбавить постачальників тепла таких безнадійних боргів, "оздоровити" сектор тепло-газопостачання, зменшити фінансові навантаження на місцеві громади.

"Ще більшого значення набуває законопроект №3800-1 під час підготовки до осінньо-зимового періоду. Адже споживачі очікують на вчасний початок опалювального періоду та розраховують на активну участь та підтримку держави у цьому процесі", — зазначається у колективному листі.

А поки доля безнадійних боргів залишається не вирішеною, під загрозою початок опалювального сезону та його стале проходження.

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