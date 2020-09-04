На Чернігівщині очікують від парламенту дієвого механізму ліквідації неплатежів за газ

Через критичний стан теплової інфраструктури представники місцевої влади та ТКЕ Чернігівщини пропонують центральним органам влади прискорити розгляд реальних кроків до економічного оздоровлення газового ринку, що запропоновані у законопроекту №3800-1. Лист із такою пропозицією підписали представники обласної держаної адміністрації, міст області та комунальних теплових підприємств.

В Чернігівській області борги теплопостачальних підприємств за газ складають 573 млн грн. А загальні неплатежі за цей енергоносій всіх категорій споживачів області вже сягнули 2,2 млрд грн.

В регіоні три ТКЕ, які забезпечують населення теплом та гарячою водою — у містах обласного значення Ніжині та Прилуках, та обласне теплопостачальне підприємство з районними дільницями. І всі три — в системних боргах.

"Протягом останніх шести років спостерігається тенденція тотального знищення теплопостачальної галузі. Насамперед державою не врегульовано питання діяльності теплоенергетики в умовах штучної збитковості, що виникла в результаті прийняття в попередні роки державними органами різних незбалансованих, деструктивних рішень", — сказав голова правління "Облтеплокомуненерго" Віктор Геращенко.

ОТКЕ потрібно забезпечити теплом 61 тисячу споживачів. Подати його в 40 лікарень, 64 школи і 47 дитсадків, до майже тисячі багатоповерхівок.

"З кожним роком поглиблюються системні проблеми галузі та збільшуються ризики виникнення техногенних аварій, що може призвести до зривів опалювальних сезонів та неспроможності виконання підприємствами функцій з життєзабезпечення міст і цілих регіонів", — каже Віктор Геращенко.

У підприємства, яке він очолює, 433,5 млн грн за газ, використаний для виробництва тепла, та 31,5 мільйони за сплату штрафів "Нафтогазу". Ще 4 мільйони — за розподіл природного газу. Тобто загалом — майже півмільярда боргів.

"Такі борги накопичувалися роками через неврегульованість всього ланцюжка взаємовідносин на газовому ринку", — заступник міського голови Прилук Олександр Сивенко пояснює, звідки у тепловиків взялась така колосальна заборгованість.

У КП "Прилукитепловодопостачання" нині — близько 40 мільйонів гривень. Одна з її причин — невідповідність тарифів собівартості виробництва тепла. Механізму ліквідації таких боргів наразі не існує — зробити це, приміром, за допомогою примусових стягнень з неплатників через суд неможливо, адже ці борги мають інший характер.

У "НіжинТеплоМережі" заборгованість перед НАК "Нафтогаз України" — 54 мільйони гривень, також товариство має виплатити 26,4 мільйони штрафів і неустойок. Таких виплат тариф теж не передбачає, і гасити ці борги нічим, пояснює директорка "НіжинТеплоМережі" Любов Ісаєнко.

Населення не має бути заручником боргової кризи в теплопостачальній галузі. У людей має бути гаряча вода та тепло, каже в.о. директора Департаменту енергоефективності, транспорту, зв‎'язку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації Геннадій Луценко. Навіть доклавши всіх зусиль для вчасного початку опалювального сезону, проблема цілої галузі сама собою не вирішиться. Нині єдиний вихід — позбутися її, "обнулити" заборгованість і почати роботу з чистої сторінки.

Тому керівники теплопостачальних підприємств Чернігівщини, представники місцевої влади та облдержадміністрації підписали спільний лист до прем‎'єр-міністра, голови Верховної Ради, народних депутатів та членів Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг з проханням якнайшвидше провести обговорення законопроекту №3800-1 та прискорити його винесення на голосування.

Свою позицію в листі аргументують тим, що законопроект №3800-1 "Про внесення змін до закону "Про ринок природного газу" та інших законів щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" системно та всебічно підходить до питання вирішення боргів у галузі і передбачає списання взаємної заборгованості між суб'єктами ринку природного газу.

І разом з тим не потребує коштів з держбюджету. Він дозволить стабілізувати галузь, якщо депутати його розглянуть та приймуть. Також, наголошують, потрібно врегулювати ті питання, через які накопичились нинішні системні борги — аби уникнути подібних криз у майбутньому.