HR-марафон #5: Антикризисные стратегии и лучшие кейсы от ведущих профи Украины

!5 мая уже в пятый раз состоится HR-марафон. Из-за карантина он пройдет в онлайн-режиме, а в фокусе этого года тема, которую диктуют события в мире.

Тема, которая заставила каждый бизнес переосмыслить ценность человеческого капитала, пересмотреть взаимодействия в командах, мотивацию сотрудников, бизнес-процессы и полезность каждого работающего человека в компании — HR в период пандемии.

Line-up

22 сильных HR-профи крупных международных и украинских компаний расскажут, как они быстро и эффективно перевели сотрудников в онлайн, как сохранить эффективность команды в удаленном режиме.

Как компании из сферы ритейла, производства, строительства реагируют на кризис, спровоцированный коронавирусом, кто из компаний успел позаботиться о здоровье своих сотрудников и как работает бренд работодателя в самое сложное время для бизнеса — об этом и расскажут спикеры марафона.

Пришло время трансформировать процессы! Внедрите стратегии HR-специалистов, которые уже пережили не один кризис и знают, как использовать все возможности и минимизировать риски.

✅ Татьяна Горчар, экс-Директор по персоналу и организационному развитию Смарт-Холдинг;

✅ Оксана Олейник, директор по развитию персонала и организации Киевстар;

✅ Ангела Поддубная, марчар, фасилитатор, HRD группы компаний Тарян, соучредитель MetaVision Consulting;

✅ Стас Островский, директор по развитию бизнеса, региональный маркетинг-директор Madanes Advanced Healthcare Services;

✅ Алена Кавка, директор по управлению персоналом ПСГ Ковальська и медиа- hr-экперт;

✅ Ирина Ивасюк, директор департамента по работе с персоналом ТЕДИС Украина;

✅ Владимир Билавка, заместитель директора департамента персонала ООО "ХУАВЭЙ УКРАИНА" и Алина Севастюк, менеджер по связм с общественностью ООО "ХУАВЭЙ УКРАИНА";

и еще 16 сильных спикеров.

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Немного спойлеров

Директор Human Capital Advisory Services компании Deloitte Елена Бойченко откроет марафон выступлением о том, каким должен быть план действий лидера в кризис и как оптимизировать работу команды, провести организацию через сложные времена пандемии.

У Елены — более 15 лет опыта консультирования по вопросам управления персоналом, участвует в различных проектах для украинских и зарубежных компаний по HR трансформации, разработке HR-стратегий и оптимизации HR бизнес-процессов.

Стас Островский, директор по развитию бизнеса, региональный маркетинг-директор Madanes Advanced Healthcare Services расскажет, почему страхование включают в КСО-стратегию, и что может сделать HR для борьбы с канцерофобией.

Поскольку Стас Островский курирует направление маркетинга Madanes в нескольких странах, специализируется на разработке концепций и внедрении страховых продуктов на рынках Украины, России, Израиля, Казахстана, Узбекистана, — он поделится статистикой критических заболеваний в Украине и подскажет, как как сделать подходящую страховку для своей компании и сколько времени уходит у HR на сопровождение сотрудника при заболевании, если он не застрахован.

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А что еще?

В этот раз мероприятие пройдет в онлайн-формате, но мы позаботились о том, чтобы вы получили все преимущества живого ивента: возможность личной консультации, нетворкинг, создания максимального эффекта присутствия усилиями нашего продакшена.

Как поучаствовать?

Регистрируйтесь на online-ивент HR марафон "Как выжить и не потерять мотивацию в период пандемии #5, чтобы выстроить свою антикризисную HR-стратегию.