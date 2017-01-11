Идея "центральноевропейского боевого вертолета" застряла на фазе модернизации советских "Ми"

Осенью 2016 года Антони Мацеревич заявлял, что Польша проводит переговоры с украинской стороны относительно совместного производства "центральноевропейского" боевого вертолета. "Думаю, что это была бы полностью новая конструкция, но базирующаяся на потенциале государств. Известно, что Украина имеет отличные двигатели "Мотор Сичи".

Оппозиционный депутат Кшиштоф Бейза поинтересовался, на каком этапе находится польско-украинский проект и на базе каких вертолетов он будет реализовываться.

В ответе на депутатский запрос в Минобороны ответили, что польско-украинское сотрудничество в этой сфере сосредоточено на "лучшей эксплуатации" имеющихся вертолетов "Ми".

"Министерство национальной обороны обещает ремонт старых, советских вертолетов Ми", — возмущается польский депутат.

Так, в оборонном ведомстве Польши напомнили, что в июне 2016 года провели работы над подготовкой решения, которое обеспечит лучшую эксплуатацию вертолетов семейства "Ми", имеющихся в Польше и Украине.

В этих работах принимали участие Военный авиазавод "Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.", Центр внедрения и производства Технического института ВВС "Centrum Wdrożeniowo-Produkcyjne Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych Sp. z o.o." и представитель "Мотор Сичи" в Польше "Green Aviation Sp. z o.o."

В результате сотрудничества с украинскими компаниями польские военные ожидают увеличение ресурсов между ремонтами вертолетов и улучшения их эксплуатационных возможностей и параметров (расход топлива…). Планируется установить на вертолеты двигатели ТВ3-117ВМА-СБМ1В серии 4E, а также систему мониторинга основных структурных элементов, деталей трансмиссии, кинематики и работы двигателей в полете.

Напомним, в октября 2016 года Польша отказалась от покупки военных вертолетов типа Сaracal, что вызвало негодование у французского и германского правительств, а Airbus пообещал потребовать компенсации.