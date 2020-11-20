Игроки табачного рынка стремятся к диалогу с властью

Участники табачного рынка Украины обсудили проблемы отрасли в рамках дискуссионной платформы Tobacco Market Vision. Во встрече принимали участие компании и профильные объединения, которые представляют большую часть табачной индустрии: иностранные компании-производители, дистрибьюторы сигарет, представители Лиги Антитраста, Федерации работодателей, Торгово-промышленной палаты Украины, Европейской бизнес-ассоциации и других организаций. Платформа Tobacco Market Vision создан для диалога власти и представителей табачного рынка, — об этом говорится в статье издания "Левый берег".

Основная цель встречи — налаживание конструктивного диалога власти и табачного бизнеса. По мнению участников форума, проблемам и функционированию табачного рынка государство должно уделять должное внимание. Потому что, налоговые поступления от табачной отрасли в Украине составляют около 8% всего бюджета, каждая 15 гривна в бюджете страны — уплаченная табачным бизнесом! Вы можете не курить и даже осуждать эту пагубную привычку, при этом пользуясь инфраструктурой, отремонтированной или построенной на деньги тех, кто курит и производит табачные изделия.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Среди тем, которые обсуждались участниками — фискальная политика государства и влияние ее на рост нелегального рынка, противоречивая и временами нелогичная регуляторная политика государства в отношении табачной отрасли, длительная монополизация табачного рынка и его негативное влияние на отрасль, необходимость гармонизации украинского и европейского законодательства в этой сфере и другое.

По фискальной политике государства, основной вывод участников неутешительный — Украина теряет налоговые поступления из-за значительно быстрого роста стоимости легального продукта, связаного со значительным фискальным давлением на отрасль. Резкий рост стоимости сигарет, несоизмеримый с ростом покупательной способности населения, является одной из причин роста нелегального рынка.

"Необходимо немедленно на это реагировать, поскольку превышение доли нелегального рынка в 10%, это тот рубикон, после которого ситуация будет неконтролируемой", — сказал Гинтаутас Диргелла из компании JTI Украина. Участники отмечали, что быстрым повышением табачных акцизов, Украина защищает Европейский рынок от потока контрабанды, однако "открывает ворота" для потока контрабанды на свой внутренний рынок.

"Нужно рассрочить поднятие акцизных ставок до 2030 г. Таким образом, Украина выполнит свои обязательства перед ЕС, а также защитит свой собственный рынок и сохранит поступления в Государственный бюджет", — предложила представитель Imperial Tobacco в Украине Юлия Завалишина. По мнению участников, такое решение вопроса абсолютно логично. Эксперты предлагают рассматривать его в комплексе с решением вопроса рентабельности розничной торговли.

Участники конференции Tobacco Market Vision также много внимания уделили вопросу затягиванию процесса демонополизации оптовой торговли сигарет, и нелогичным и даже деструктивным попыткам правительства фактически легализовать табачную монополию из-за введения на рынок "национального оператора". Участники указали, что такие действия правительства прямо противоречат национальному законодательству, а также международным обязательствам Украины, в т.ч. европейскому законодательству. В частности, это противоречит Европейской Директиве 2014/40/ЕС, которая регулирует отношения в сфере оборота табачных изделий.

"Для эффективного функционирования табачного рынка должен существовать баланс государственного и рыночного регулирования" — именно такой вывод сделал один из модераторов конференции Tobacco Market Vision 2021, вице-президент ассоциации "Специализированная торговля" Антон Сухомлин. Эксперт отметил, что надеется на коммуникацию и регулярный диалог между всеми заинтересованными сторонами. "Если цель власти создать прозрачный и контролируемый табачный рынок — методы должны быть другими. Не нужно реинкарнировать табачную монополию под видом "национального оператора". На самом деле, решение проблемы функционирования табачного рынка и метод такого решения лежат на поверхности. При этом, принцип такого метода — "win-win", когда выигрывают, все участники, даже те, кто параноидально боится потерять господствующие позиции на рынке", — отметил Сухомлин.

Участники табачного рынка Украины обсудили проблемы отрасли в рамках дискуссионной платформы Tobacco Market Vision. Во встрече принимали участие компании и профильные объединения, которые представляют большую часть табачной индустрии: иностранные компании-производители, дистрибьюторы сигарет, представители Лиги Антитраста, Федерации работодателей, Торгово-промышленной палаты Украины, Европейской бизнес-ассоциации и других организаций. Платформа Tobacco Market Vision создан для диалога власти и представителей табачного рынка, — об этом говорится в статье издания "Левый берег".

Основная цель встречи — налаживание конструктивного диалога власти и табачного бизнеса. По мнению участников форума, проблемам и функционированию табачного рынка государство должно уделять должное внимание. Потому что, налоговые поступления от табачной отрасли в Украине составляют около 8% всего бюджета, каждая 15 гривна в бюджете страны — уплаченная табачным бизнесом! Вы можете не курить и даже осуждать эту пагубную привычку, при этом пользуясь инфраструктурой, отремонтированной или построенной на деньги тех, кто курит и производит табачные изделия.

Среди тем, которые обсуждались участниками — фискальная политика государства и влияние ее на рост нелегального рынка, противоречивая и временами нелогичная регуляторная политика государства в отношении табачной отрасли, длительная монополизация табачного рынка и его негативное влияние на отрасль, необходимость гармонизации украинского и европейского законодательства в этой сфере и другое.

По фискальной политике государства, основной вывод участников неутешительный — Украина теряет налоговые поступления из-за значительно быстрого роста стоимости легального продукта, связаного со значительным фискальным давлением на отрасль. Резкий рост стоимости сигарет, несоизмеримый с ростом покупательной способности населения, является одной из причин роста нелегального рынка.

"Необходимо немедленно на это реагировать, поскольку превышение доли нелегального рынка в 10%, это тот рубикон, после которого ситуация будет неконтролируемой", — сказал Гинтаутас Диргелла из компании JTI Украина. Участники отмечали, что быстрым повышением табачных акцизов, Украина защищает Европейский рынок от потока контрабанды, однако "открывает ворота" для потока контрабанды на свой внутренний рынок.

"Нужно рассрочить поднятие акцизных ставок до 2030 г. Таким образом, Украина выполнит свои обязательства перед ЕС, а также защитит свой собственный рынок и сохранит поступления в Государственный бюджет", — предложила представитель Imperial Tobacco в Украине Юлия Завалишина. По мнению участников, такое решение вопроса абсолютно логично. Эксперты предлагают рассматривать его в комплексе с решением вопроса рентабельности розничной торговли.

Участники конференции Tobacco Market Vision также много внимания уделили вопросу затягиванию процесса демонополизации оптовой торговли сигарет, и нелогичным и даже деструктивным попыткам правительства фактически легализовать табачную монополию из-за введения на рынок "национального оператора". Участники указали, что такие действия правительства прямо противоречат национальному законодательству, а также международным обязательствам Украины, в т.ч. европейскому законодательству. В частности, это противоречит Европейской Директиве 2014/40/ЕС, которая регулирует отношения в сфере оборота табачных изделий.

"Для эффективного функционирования табачного рынка должен существовать баланс государственного и рыночного регулирования" — именно такой вывод сделал один из модераторов конференции Tobacco Market Vision 2021, вице-президент ассоциации "Специализированная торговля" Антон Сухомлин. Эксперт отметил, что надеется на коммуникацию и регулярный диалог между всеми заинтересованными сторонами. "Если цель власти создать прозрачный и контролируемый табачный рынок — методы должны быть другими. Не нужно реинкарнировать табачную монополию под видом "национального оператора". На самом деле, решение проблемы функционирования табачного рынка и метод такого решения лежат на поверхности. При этом, принцип такого метода — "win-win", когда выигрывают, все участники, даже те, кто параноидально боится потерять господствующие позиции на рынке", — отметил Сухомлин.