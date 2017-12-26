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Какие страны покупают украинские елочные игрушки

26 декабря 2017, 14:30
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Большая часть украинских елочных украшений идет на экспорт, в частности, в Европу. Почему так происходит, кто покупает украинские игрушки, и какие украшения выбирают сами украинцы, — рассказал генеральный директор Pro-Consulting Александр Соколов

Александр Соколов Александр Соколов генеральный директор Pro-Consulting

Большинство производителей елочных игрушек сосредоточено в западных областях Украины. Согласно данным операторов рынка, доля украинской продукции на отечественном рынке составляет 25-30%.

В последние годы большинство елочных игрушек, произведенных в Украине, идут на экспорт. Такая тенденция возникла по двум причинам: украинцы экономят на елочных игрушках и переходят на дешевую китайскую продукцию.

Елочные игрушки украинского производства продаются в 25 странах мира. В 2016 объем экспорта игрушек составил $5,3 млн, из которых 63,3% было реализовано в странах Европы. Как и годом ранее основными покупателями елочных украшений стали Германия, Нидерланды, Польша и Швейцария.

За 9 месяцев 2017 года в страны Европейского союза украинские компании отправили игрушек на общую сумму в $3,4 млн, что составляет 71,57% от общего объема экспорта. Это выше прошлогоднего показателя на 13,3% ($3 млн). Основными покупателями остались Нидерланды, Германия, Польша и Швейцария.

Популярность украинских новогодних игрушек у европейских потребителей вызвана соотношением цены и качества.

Импорт товаров категории "изделия для новогодних праздников" в Украину в 2016 году составил $6,1 млн. Основной поставщик — Китай с долей в 98,1% ($6 млн).

За 9 месяцев 2017 года объем импортируемой продукции в Украину составил $2,7 млн. Такая разница объемов поставок объясняется сезонностью — наибольший объем импорта приходится как раз на ноябрь — декабрь, что не учтено в статистике текущего года. Как и годом ранее основу импорта за 9 месяцев 2017 года составляет китайская продукция. Доля более дорогой продукции из Европы в данном периоде занимала 3,9%.

Цены на елочные игрушки зависят от диаметра и материала, из которого сделана игрушка (стекло или пластик), а также сложности росписи (наличия ручной работы).

Так новогодние шары с художественной росписью диаметром 100 мм можно приобрести от 90 до 200 грн за игрушку.

Каналов сбыта новогодних украшений сегодня большое количество. Их можно приобрести как в специализированных магазинах для декора, DIY-магазинах, так и в других супермаркетах, торговых центрах, интернет-магазинах, а также на рынке.

Ассортимент продукции в зависимости от канала сбыта отличается. К примеру, на рынке наиболее ходовыми являются более низкие по цене изделия из пластмассы, тогда как в организованной рознице представлена продукция из стекла.

Автор: Александр Соколов Александр
Соколов
генеральный директор Pro-Consulting

По материалам: "Дело"
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Теги: потребрынки , игрушки , новый год , китай , экспорт , импорт

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Какие страны покупают украинские елочные игрушки | Потребрынки | Дело
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