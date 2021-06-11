Транспорт 1 час назад

Илон Маск презентовал самый быстрый серийный электромобиль Tesla (ВИДЕО)

Model S Plaid Plus разгоняется до 96,5 км/ч менее чем за 2 секунды

Model S Plaid Plus. Фото: Tesla Model S Plaid Plus. Фото: Tesla
Model S Plaid Plus. Фото: Tesla

Основатель американской компании Tesla Илон Маск официально представил самый быстрый серийный электромобиль — Model S Plaid Plus.

Об этом сообщает Electrek.

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В частности, в ходе презентации на мероприятии во Фримонте, штат Калифорния, Маск акцентировал на новой технологии электромотора Tesla, еще более быстрой зарядке и ряде новых "развлекательных" функций.

При этом самым крупным нововведением является то, что в двигателе впервые применены роторы с углеродными втулками.

Также новый электрокар получил три двигателя суммарной пиковой мощностью 1020 лошадиных сил, новый аккумулятор, новую трансмиссию, аэродинамический обвес, руль-штурвал, обновленный минималистичный интерьер с отличающейся от базовой модели компоновкой сенсорных дисплеев в горизонтальной ориентации и другие новшества.

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Таким образом, максимальная скорость электрокара составляет 320 км/ч, а дистанция, которую аппарат проезжает без подзарядки, превышает 620 км.

Причем S Plaid разгоняется до 96,5 км/ч менее чем за две секунды.

Нынешняя стоимость Model S Plaid составляет около $130 тысяч.

Как заверил Маск, его компания готова поставить первые 25 электромобилей Model S Plaid уже сейчас, а в ближайшее время это количество увеличится до нескольких сотен автомобилей в неделю и, "вероятно, в следующем квартале" — до 1000 в неделю.

Ранее сообщалось, что в странах Европы владельцы электромобилей в среднем ежегодно проезжают на 630 км больше, чем владельцы автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

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