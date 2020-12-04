Импорт авиатоплива в Украину вошел в крутое пике

В ноябре 2020 года импорт авиационного топлива в Украину составил 13,5 тысяч тонн, что на 60% меньше аналогичного показателя ноября прошлого года и на 34% меньше показателя октября 2020 года (20,6 тысяч тонн). Об этом со ссылкой на данные "Консалтинговой группы "А-95" сообщает enkorr.

В издании отмечают, что в прошлом месяце преобладали морские поставки авиатоплива. Так, по морю пришло 8,9 тысяч тонн ресурса, что более, чем в два раза больше объема ноября прошлого года (4,1 тысяч тонн).

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В частности, в прошлом месяце 6,4 тысяч тонн греческого продукта в порту Николаева приняла "Трейд Коммодити" и 2,5 тысяч тонн итальянского топлива зашло в Черноморск для "Сокар Украина".

В ноябре более чем в три раза сократились поставки авиакеросина из Литвы. Всего за отчетный месяц было импортировано 4,3 тысяч тонн против 15,1 тысяч тонн за год до этого.

Топливо из Беларуси, импорт которого в октябре-2020 составил 7,5 тысяч тонн, в ноябре текущего года было поставлено всего 200 тонн. При этом, в августе и сентябре текущего года белорусский ресурс вовсе не импортировался.

Аналитики считают, что активный импорт белорусского авиатоплива находится под вопросом, во-первых, в связи с фактическим уходом крупнейшего покупателя в лице Baltic Grand Service. Во-вторых, в связи с агрессивной ценовой политикой "Укртатнафты", имеющей излишки керосина и наращивающей присутствие в аэропортах.

За 11 месяцев 2020 года импорт авиационного топлива составил 129,6 тысяч тонн, что в два раза меньше объема, импортируемого за аналогичный период прошлого года (246,2 тысяч тонн).

В "А-95" подчеркнули, что рекордные показатели импорта реактивного топлива в 2020 года были зафиксированы в сентябре и октябре — 21,3 и 20,6 тысяч тонн соответственно. В январе было импортировано 13 тысяч тонн, в феврале — 14,8 тысяч тонн, в марте — 8,7 тысяч тонн, в апреле — 4 тысячи тонн, в мае — 2,2 тысячи тонн, в июне — 5,2 тысяч тонн, в июле — 13,6 тысяч тонн и в августе — 13,3 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса будет иметь длительное влияние на поведение предприятий по всему миру, и спрос на авиатопливо вряд ли когда-либо полностью восстановится.