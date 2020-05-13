Спрос на авиатопливо не восстановится после кризиса — Goldman Sachs

Пандемия коронавируса будет иметь длительное влияние на поведение предприятий по всему миру, и спрос на авиатопливо вряд ли когда-либо полностью восстановится.

Об этом передает CNBC со ссылкой на заявление главы департамента исследований в Goldman Sachs, сообщает enkorr.

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Как отмечает издание, пандемия COVID-19 привела к тому, что страны фактически были вынуждены закрыться, и многие правительства наложили жесткие ограничения на перемещения миллиардов людей. Эти меры включают в себя закрытие школ, запреты на публичные собрания и социальное дистанцирование. Они были приняты в 187 странах или территориях с целью замедлить распространение коронавируса.

Кризис общественного здравоохранения привел к экстремальному шоку спроса на энергетических рынках, поскольку путешествия по всему миру практически прекратились.

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Джефф Керри из Goldman Sachs утверждает, что наиболее серьезная потеря спроса на нефть произошла в трех секторах: в повседневной жизни, промышленной сфере и в авиации. По словам эксперта, промышленный и ежедневный спрос должны довольно быстро восстановиться после окончания пандемии, однако спрос на услуги авиации таких шансов не имеет.

"Пока что мы склонны думать, при нормализации в глобальном масштабе вырастет число полетов, связанных с отпусками и туризмом. А вот восстановление спроса на деловые авиаперелеты, скорее всего, не произойдет. Я думаю, что будет потеряна значительная часть спроса на самолеты, который был бы связан с деловыми полетами. Наш базовый сценарий предусматривает, что в результате спрос на реактивное топливо сократится на 2-3 млн баррелей в сутки", — сказал Керри во время видеоконференции с журналистами.

По прогнозам специалистов, в 2020 году мировой спрос на нефть упадет до 94 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению со 100 млн б/с в 2019 году. Ожидается, в 2021 году спрос на нефть вырастет до 99 млн б/с. Керри сказал, что американский инвестбанк не ожидает нормализации спроса на нефть до докризисного уровня до III квартала 2022 года.

Александр де Жюняк, генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), предупредил, что ситуация для авиационной отрасли "не может быть более ужасной".

В прошлом месяце IATA опубликовала анализ, который показал, что кризис COVID-19 в этом году может привести к падению доходов пассажирских авиакомпаний на $314 млрд, что на 55% меньше по сравнению с 2019 годом.

В начале апреля количество рейсов в мире сократилось на 80% по сравнению с 2019 годом. В значительной степени это произошло из-за ограничений на поездки, введенных правительствами во всем мире.

Глобальный торговый представитель Международного совета аэропортов (ACI) призвал правительства оперативно оказать финансовую помощь операторам отрасли во время вирусного кризиса.

"Финансовые последствия нынешнего кризиса не похожи ни на что из того, что мы когда-либо видели. Они требуют от правительств срочных действий по оказанию авиационной промышленности помощи в защите рабочих мест, обеспечении основных операций и планировании восстановления", — сказала 30 апреля генеральный директор ACI Анжела Гиттенс.

Напомним, что в 2020 году произошло проседание курса гривни по отношению к доллару и заметное удешевление моторного топлива.

Причиной падения курса национальной валюты стали кризисные явления в украинской экономике и правительственный кризис.

Мировая же экономика пострадала, в первую очередь, от пандемии коронавируса. Вследствие падения мирового потребления топлива, на биржах фиксировались даже отрицательные котировки на нефть.