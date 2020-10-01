Бизнес 1 час назад

Инициатива Кабмина затронула интересы участников нелегального табачного рынка

Политолог Кирилл Сазонов пишет, что попытка Кабмина навести порядок на рынке табака встретила жесткое сопротивление

Инициатива Кабмина затронула интересы участников нелегального табачного рынка Инициатива Кабмина затронула интересы участников нелегального табачного рынка

Кабмин планирует активную борьбу с нелегальным рынком сигарет. Именно для этого принято постановление правительства о создании национального оператора по продаже табака.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на политолога Кирилла Сазонова.

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Сазонов пишет, что попытка Кабмина навести порядок на рынке табака встретила жесткое сопротивление и кому-то очень не по душе инструменты усиления госконтроля за табачным рынком, которые прописаны в Соглашении об ассоциации с ЕС.

"Судя по истерике в СМИ, правительство разворошило настоящее "осиное гнездо". Складывается впечатление, что наведение порядка в этой сфере не устраивает как раз представителей "черного рынка", который экономит приличные деньги. Экономит на налогах в местные бюджеты и в государственную казну, — пишет  Кирилл Сазонов, — Акцизы — приличная составляющая дохода государства. То есть расходы на армию, полицию, медицину и образование. И именно с этой позиции стоит оценивать все заявления противников Национального оператора".

Эксперт отметил, что каждый год государство недополучает свыше 2 млрд грн розничного акциза, а за счет скруток по НДС государство теряет ежегодно свыше 5-7 млрд. грн.

"Благодаря этим "умельцам" государство только за последние три года потеряло свыше 30 млрд грн налогов. При этом мы ходим с шапкой по миру и выпрашиваем кредиты, вместо того, чтобы просто навести порядок на табачном рынке и получить серьезные доходы в казну. Теневые дельцы табачного рынка построили свои империи на обворовывании государства через систему НДС и розничных акцизов. Проще говоря, товар не проходит через кассу, а значит, и налоги текут мимо бюджета. "Табачные короли" не ожидали, что правительство даст им по рукам и перекроет нелегальные потоки. О том, за какие суммы сражаются табачные бароны я написал выше — на кону миллиарды. Естественно, что с решением Кабинета министров будут бороться и бороться жестко. Цена вопроса обязывает, — отметил Сазонов в своем посте на Фейсбуке.

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В свою очередь журналист Александр Зубченко отметил, что "схематозники" будут яростно сражаться за право обходить налоговое законодательство и дальше. Использование масс-медиа, общественников и лоббистов в качестве рычага давления на Кабмин, принявшего "невыгодное" для табачных магнатов решение.

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