Инициатива Кабмина затронула интересы участников нелегального табачного рынка

Кабмин планирует активную борьбу с нелегальным рынком сигарет. Именно для этого принято постановление правительства о создании национального оператора по продаже табака.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на политолога Кирилла Сазонова.
Сазонов пишет, что попытка Кабмина навести порядок на рынке табака встретила жесткое сопротивление и кому-то очень не по душе инструменты усиления госконтроля за табачным рынком, которые прописаны в Соглашении об ассоциации с ЕС.
"Судя по истерике в СМИ, правительство разворошило настоящее "осиное гнездо". Складывается впечатление, что наведение порядка в этой сфере не устраивает как раз представителей "черного рынка", который экономит приличные деньги. Экономит на налогах в местные бюджеты и в государственную казну, — пишет Кирилл Сазонов, — Акцизы — приличная составляющая дохода государства. То есть расходы на армию, полицию, медицину и образование. И именно с этой позиции стоит оценивать все заявления противников Национального оператора".
Эксперт отметил, что каждый год государство недополучает свыше 2 млрд грн розничного акциза, а за счет скруток по НДС государство теряет ежегодно свыше 5-7 млрд. грн.
"Благодаря этим "умельцам" государство только за последние три года потеряло свыше 30 млрд грн налогов. При этом мы ходим с шапкой по миру и выпрашиваем кредиты, вместо того, чтобы просто навести порядок на табачном рынке и получить серьезные доходы в казну. Теневые дельцы табачного рынка построили свои империи на обворовывании государства через систему НДС и розничных акцизов. Проще говоря, товар не проходит через кассу, а значит, и налоги текут мимо бюджета. "Табачные короли" не ожидали, что правительство даст им по рукам и перекроет нелегальные потоки. О том, за какие суммы сражаются табачные бароны я написал выше — на кону миллиарды. Естественно, что с решением Кабинета министров будут бороться и бороться жестко. Цена вопроса обязывает, — отметил Сазонов в своем посте на Фейсбуке.
В свою очередь журналист Александр Зубченко отметил, что "схематозники" будут яростно сражаться за право обходить налоговое законодательство и дальше. Использование масс-медиа, общественников и лоббистов в качестве рычага давления на Кабмин, принявшего "невыгодное" для табачных магнатов решение.