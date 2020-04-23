"Интерпайп" отчитался за 2019-й год: финпоказатели улучшились

В 2019 году выручка промышленного гиганта "Интерпайп" выросла до $1,122 млрд, что на 4% превышает показатели прошлого года. Это произошло за счет роста продаж железнодорожной продукции, сообщает пресс-служба компании.

"Первое полугодие 2019 года было в целом благоприятным для компании как в трубном дивизионе, так и в дивизионе железнодорожной продукции. Однако во втором полугодии показатели трубного дивизиона начали снижаться на фоне ослабления спроса на ключевых рынках, в то время как дивизион ж/д продукции значительно нарастил свои показатели", — говорится в сообщении.

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В 2019 году выручка компании возросла на 4% по сравнению с 2018 годом — до $1,122 млрд — за счет роста продаж железнодорожной продукции. Выручка от продаж ж/д продукции выросла на 49% г/г, до $425 млн, благодаря высокому спросу на рынках СНГ и ЕС. В то же время выручка от продаж труб снизилась на 13% г/г, до $658 млн, главным образом, из-за падения объемов продаж труб нефтегазового сортамента (OCTG) на 28% г/г.

В 2019 году показатель EBITDA составил $259 млн, что на 64% выше по сравнению с 2018 годом, главным образом, за счет позитивных результатов ж/д дивизиона. EBITDA железнодорожного дивизиона увеличилась почти в 4 раза, а его доля в общем показателе EBITDA за 2019 год достигла 77%. В то же время EBITDA трубного дивизиона сократилась на 47%, а его доля в общем показателе EBITDA составила всего 21% (по сравнению с 66% в 2018 году).

По состоянию на 31 декабря 2019 года баланс денежных средств составил $256 млн (+95% по сравнению с 31 декабря 2018 года), благодаря устойчивому операционному денежному потоку в дивизионе железнодорожной продукции (особенно в 4 квартале 2019 года).

Завершив реструктуризацию задолженности в октябре 2019 года и погасив долг в IV квартале-2019, компания сократила свой валовый долг до $338 млн и чистый долг до 82 млн долларов США, достигнув достаточно прочного и здорового коэффициента чистого левереджа в 0,3x по состоянию на 31 декабря 2019 года.

"В 2019 году "Интерпайп" продемонстрировал наилучшие результаты за последние годы, увеличив показатель EBITDA на 64% и сформировав на начало 2020 года надежный баланс денежных средств в размере 256 млн долларов США, — говорит СЕО "Интерпайп" Фади Храйбе. — Завершение реструктуризации долговых обязательств позволило компании начать реализацию стратегической инвестиционной программы, сфокусированной на развитии премиальных продуктов для нефтегазовой и железнодорожной отрасли. После прохождения пика долговых выплат в 4 квартале 2019 года "Интерпайп" дополнительно погасил $121 млн в 1 квартале 2020 года, достигнув беспрецедентно низкого уровня чистого долга и чистого левереджа для украинской компании. Все эти факторы позволяют компании быть уверенной в своей устойчивости и гибкости в трудный период пандемии COVID-19 и обвала цен на нефть. Негативные последствия вспышки COVID-19 еще не отразились на объемах производства и продаж компании в I квартале 2020 года, однако мы уже видим продолжающийся спад на ключевых трубных рынках, связанный с резким падением цен на нефть. На объемы продаж ж/д колес также может оказать негативное влияние карантин, введенный во многих странах мира, а также приостановка работы машиностроительных заводов. Предвидя влияние глобальных вызовов, "Интерпайп" начал внедрение программы оптимизации затрат, которая включает в себя: перенос принятия решения по новым проектам развития на период после карантина, заморозку переменной части вознаграждения менеджмента и подготовку к сокращению персонала в случае реализации худшего сценария".