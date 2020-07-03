"Инвестняня" для "Океана": что происходит с судостроительным заводом в Николаеве

Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и еще ряд народных депутатов, избранных от Николаевской области, выступили за то, чтобы прокуратура сняла арест с целостного имущественного комплекса (ЦИК) Николаевского судостроительного завода "Океан".

Более того, во время визита на предприятие, Арахамия заявил о готовности стать "инвестиционной няней" для него. Впрочем, как объясняет один из акционеров завода Николай Капацына, четкого плана по привлечению инвесторов на предприятие нет. Однако, публичная поддержка со стороны политиков поможет снизить репутационные потери от ареста и стать сигналом для потенциальных инвесторов.

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"Инвестиционная няня" Арахамия

С месседжем в поддержку "Океана", имущество которого находится под арестом с января 2020 года, народные депутаты выступили на пресс-брифинге в Верховной Раде. По словам Арахамии, предприятие стало жертвой информационной атаки — в сети распространяется информация о том, что с него вывозится оборудование, а сам завод фактически уничтожается.

Однако, при визите на предприятие народные депутаты убедились, что это не так. По словам политика, оборудование находится на месте, а сам завод еще и переориентировался в том числе на строительство опор для мостов. При этом, компания из-за ареста несет колоссальные убытки.

В связи с этим, народные депутаты выразили намерение обратиться к генеральному прокурору для того, чтобы завод мог продолжить работу в штатном режиме, пока правоохранительные органы ведут расследование.

"С нашей стороны мы, как депутаты от Николаевской области, хотим разобраться в этом процессе. Мы не хотим ни в коем случае влиять на деятельность правоохранительных органов, мы хотим, чтобы они вели независимое расследование. Но мы будем обращаться к генеральному прокурору с просьбой не причинять вред репутации строителей, потому что репутация очень важна в этом бизнесе — они уже потеряли несколько международных заказов. Хотим, чтобы сняли все ограничения на саму компанию, чтобы она продолжила работать в штатном режиме, а следствие пусть разбирается и приходит к каким-то выводам", — заявил Арахамия.

Впрочем, как рассказал Delo.ua Николай Капацына, на данный момент "инвестиционная" поддержка со стороны депутатов носит декларативный характер. При этом, по его словам, руководству предприятия этого месседжа достаточно.

"Я надеюсь, что при помощи нашей публичной позиции и публичной позиции депутатов, которые действительно приехали и увидели все своими глазами, удостоверились в том, что ведется дезинформационная война, мы сможем выйти на качественно другой уровень коммуникации с инвесторами. Надеюсь, что те, кто воспринимает Украину как страну с очень рискованными инвестиционными активностями, увидят поддержку топ-лиц страны и с большим энтузиазмом выйдут на общение", — отметил он.

Арест и крах репутации: что произошло с заводом?

Уголовное производство, не вмешиваться в которое обещают народные депутаты, касается незаконного завладения имуществом завода и доведения его до банкротства. В его рамках Печерский районный суд Киева и принял решение об аресте ЦИК "Океана".

В Офисе генпрокурора подчеркнули: наложение ареста не запрещает владельцам пользоваться имуществом, но не позволяет его отчуждать и распоряжаться им. И именно такое решение направлено на то, чтобы предотвратить попытки незаконного отчуждения имущественного комплекса завода, отметили тогда в Офисе генпрокурора.

Однако, как заявляет Николай Капацына, в рамках этого уголовного производства нет никакого юридического и практического смысла арестовывать имущество предприятия, нынешние собственники которого не имеют отношения к доведению его до банкротства.

В то же время, в результате происходящего репутация завода была уничтожена, и уже почти 6 месяцев предприятие не может получать новые заказы и выплачивать зарплату 700 сотрудникам — эта сумма составляет порядка 12 млн грн ежемесячно и пока обеспечивается за счет денег собственников, рассказал Delo.ua Капацына. Убытки от этого решения понесло и государство в виде недополученных налогов на доходы физлиц. По оценкам Капацыны, эта сумма составляет более 40 млн грн.

"Убытки, которые могут быть и которые мы уже ощущаем, еще и в том, что люди видят, что ситуация не разрешается, заказов нет, а это значит, что им не сегодня, так завтра не будет работы. Ключевые специалисты вынуждены снова уезжать за границу, откуда мы их вернули. Поэтому сегодня есть очень высокий риск того, что может остановиться даже производственный процесс", — сказал акционер.

По мнению Капацыны, ответственность за атаку на предприятие лежит на предыдущем его собственнике, целью которого было уничтожить предприятие.

"С 2008 года предприятиям владела группа российского бизнесмена Игоря Юсуфова. Как только они стали собственниками завода, предприятие пошло в убыток. Они перестали выполнять действующие на тот момент заказы и целенаправленно вели предприятие к уничтожению, — рассказал он. — На мой взгляд, роль российского собственника — это уничтожение судостроительной и кораблестроительной отрасли промышленности Украины. Это стратегическая цель", — говорит Капацына.

В 2012 году было инициировано дело о банкротстве предприятия в интересах трудового коллектива, которому "Океан" задолжал порядка 600 млн грн. Однако довести его до конца удалось только к 2018 году, когда на открытом аукционе целостный имущественный комплекс был выкуплен нынешним собственником — ООО "Торговый дом "Аннона" за 122,195 млн грн. По словам Капацины, этих денег хватило на то, чтобы погасить задолженность перед 1080 сотрудниками и оплатить налоги.

"Тем не менее, предыдущие акционеры не успокаиваются. Их представитель с очень плохой репутацией — некий Игорь Игнатов — сейчас является представителем Юсуфова во всех атаках на репутацию и собственность завода "Океан", — рассказывает Капацина. — Более того, они активизировались после того, когда к нам начали регулярно осуществлять визиты представители Министерства обороны. А на сегодняшний день именно завод "Океан" является, наверное, единственным предприятием, которое способно выполнять оборонный заказ по строительству корветов, а также регулярно, полноценно и массово выполнять ремонт".

По его словам, прокурор Генеральной прокуратуры ходатайствовал об аресте имущества на основании показаний только Игоря Игнатова. Предприятие со своей стороны подало жалобу на его действия, на основании которой было сначала возбуждено уголовное производство, но потом — закрыто. И только сейчас суд постановил его возобновить. Теперь, по словам Капацины, предприятие намерено добиться снятия ареста и правовой оценки действий сотрудников прокуратуры, которые участвовали в нем. Требовать компенсации ущерба от государства руководители "Океана" не намерены.

Николай Капацина. Фото: Delo.ua

75 вагонов металлолома

Впрочем, судебное разбирательство относительно доведения завода до банкротства — это не единственный скандал вокруг него. Ранее народный депутат Украины Анна Скороход опубликовала письмо неизвестного автора, в котором идет речь о том, что завод "Океан" распиливают на металлолом. Она заявила, что в 2019 году с завода вывезли 75 вагонов лома.

Впрочем, как объясняет Капацина, речь идет о вывезенных отходах производства. По его словам, 75 вагонов — это порядка 4 тысяч тонн. Из них 3 тысячи — это направленные на утилизацию 15% производственных отходов от изготовленных за 2019 год 20 тысяч тонн металлоконструкций. Остальное — это разобранный аварийный цех, в котором хранились токсичные вещества.

"Когда мы купили предприятие, мы с удивлением обнаружили, что один из цехов уже больше 10 лет не работает — это цех горячей гальванизации. Это очень токсичное производство, колоссальный ущерб экологии и новый цех строить сейчас нет никакого смысла, поскольку такие детали изготавливаются на специализированных предприятиях. Но за эти 10 лет кислоты, щелочи и всевозможные реактивы, которых было больше 60 тонн в этом цехе, разъели все металлоконструкции. Цех был аварийным, мы были вынуждены собрать эти вещества и утилизировать надлежащим способом. Остальные металлоконструкции цеха — деактивировать, разобрать и сдать на металлолом. Это примерно 1,5 тысячи тонн. Стоимость металлолома даже по самой высокой цене не компенсирует даже работ по разборке и утилизации всей этой химии", — объяснил он.

Более того, как подчеркивает Капацина, Скороход распространяет недостоверную информацию, но, при этом, ни разу не посетила предприятие. Более того, по его мнению, она оперирует теми же сведениями, что и оппоненты нынешнего руководства предприятия.

"Она оперирует данными наших оппонентов. Один в один, бумаги одни и те же — что дают в суды, что она приходит с этими же бумагами. У нее информация от представителей противника, добавить нечего", — заявил он.

Промышленно-транспортный хаб

По словам Капацыны, ситуация вокруг завода "Океан" выглядит странной — предприятие находится в частной собственности, поэтому его владельцы вправе решать, что с ним делать — продавать, разбирать или развивать. В данной ситуации руководство выбирает последний вариант. По его словам, с момента покупки завода на нем были восстановлены все технологические процессы, вложено более 50 млн грн в ремонт, восстановление и модернизацию энергосистемы, а количество сотрудников увеличилось в 7 раз — до 700 человек.

Уже после наложенного ареста предприятию удалось успешно завершить работу над двумя баржами для французского заказчика. В 2019 году завод изготовил ряд конструкций для нового пешеходно-велосипедного, Шулявского и Подольско-Воскресенского мостов в Киеве, а также выполнил работы для мостов в Полтаве, Ивано-Франковске и Станице Луганской. В планах предприятия — принять участие в государственной программе строительства мостов, говорит Капацына.

Кроме того, на заводе заявляют о готовности построить 90 мостовых конструкций для пострадавшей от паводков Западной Украины в короткие сроки и по себестоимости. Еще, руководство "Океана" намерено создать на территории предприятия промышленно-производственно-транспортный кластер. При этом, предприятие и дальше намерено модернизировать металлообработку и оставаться на рынке.

"Важно понимать, что судостроение находится в сверхсложной позиции на общей мировой арене, а в Черном море — тем более. Так происходит, потому что такие страны как Турция, Румыния, Болгария имеют совершенные устоявшиеся рынки как минимум судоремонта и судостроения. Поэтому конкурировать с ними очень тяжело. В них развит инструмент государственной поддержки, кредитование. А Украина предоплату не выдает, кредиты тоже. Приходится работать в оборотном капитале только собственными средствами акционеров. А это колоссальные риски. Более того, если в любой другой стране подобных заказов в производстве несколько, и они есть всегда, то нам приходится добывать их с боем, вкладывать собственные деньги. А потом, когда их нет, удерживать людей и нести затраты. В вопросе судостроения, отмечу, норма прибыли не более 3%", — рассказал Капацына.

СПРАВКА

Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тысяч тонн. Судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.

Дарья Нинько, специально для Delo.ua