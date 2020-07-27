Из-за аварии на ТЭЦ-5 жители трех районов Киева остались без электроэнергии

Сегодня, 27 июля, произошло повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5, расположенной на улице Промышленной.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, в результате аварии, часть потребителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов временно остались без электроснабжения, некоторые потребители — без водоснабжения.

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Соответствующие подразделения коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" работали на месте для оперативного устранения и восстановления работы оборудования.

Также совместно со службами ДТЭК "Киевские электрические сети" проводили переподключение потребителей.

По информации КГГА, по состоянию на 20:00, повреждения оборудования на ТЭЦ-5 устранены: потребители подключены к электроснабжению.

"Сейчас районные аварийные службы проверяют локальные подключения, чтобы ни один дом не остался без услуги", — сообщили в КГГА.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" предложил Фонду госимущества передать ему в собственность и управление 6 государственных теплоэлектроцентралей, чтобы продемонстрировать действенность применения энергоэффективных технологий.