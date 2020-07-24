В Украине началась подготовка к отопительному сезону — Минэнергетики

Предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины начали подготовку к отопительному периоду в плановом порядке, со значительными запасами топлива на складах.

Об этом шла речь во время селекторного совещания с представителями профильных министерств и ведомств и руководством регионов по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду 2020/21, которую, по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля, провела исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.

"Работа по подготовке энергетического оборудования производителями электрической энергии и операторами системы распределения ведется в плановом порядке. Сегодня мы имеем стабильно высокие запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ: угля больше в 1,9 раза против показателя прошлого года, мазута — в 1,4 раза. Более чем достаточно запасов природного газа. Согласно принятому правительством Планом мероприятий предусмотрено наличие природного газа в хранилищах в объеме не менее, чем 17 млрд кубометров. На сегодня в хранилищах есть 20,2 млрд кубометров природного газа", — отметила Буславец.

Она напомнила, что 23 июля Кабинет министров принял распоряжение о Плане мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2020/21 годов и его прохождения.

По словам Буславец, это является ключевым документом, регламентирующим подготовку предприятий ТЭК и ЖКХ для стабильного прохождения осенне-зимнего периода.

Также правительство приняло решение по определению победителя конкурса на поставщика "последней надежды" на рынке природного газа, который избран на три года, что обеспечит безопасное и бесперебойное снабжение природного газа населению и другим потребителям, которые временно не смогут найти поставщика.

Кроме того, принято постановление, которое обеспечивает начало полноценной работы Государственной инспекции энергетического надзора Украины.

"Это открывает возможность Госэнергонадзору не только обеспечить плановость и прозрачность мероприятий государственного надзора, но и проведение самых мер, которые, учитывая План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, будут направлены на обеспечение стабильного функционирования объединенной энергетической системы Украины, надежного энергоснабжения потребителей электрической и тепловой энергии, а также безопасности поставок электроэнергии", — отметила исполняющая обязанности министра.

Напомним, 22 июля на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина накопила достаточно угля и газа для комфортного прохождения отопительного сезона.