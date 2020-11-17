Промышленность 30 минут назад

Избрание Байдена позволит Киеву разблокировать сделку по продаже "Мотор Сич" — эксперт

Ради восстановления торговых взаимоотношений между Китаем и США новый президент отступит, чтобы продемонстрировать свои благие намерения и готовность к взаимодействию

Избрание Байдена позволит Киеву разблокировать сделку по продаже "Мотор Сич" — эксперт Избрание Байдена позволит Киеву разблокировать сделку по продаже "Мотор Сич" — эксперт

Новая политика Вашингтона по налаживанию открытых торгово-экономических отношений с Китаем позволит Киеву разблокировать сделку по покупке "Мотор Сич", не рискуя при этом утратить поддержку со стороны США в ключевых вопросах. Новый хозяин Белого дома Джо Байден не будет оказывать противодействия сделке, в первую очередь, чтобы продемонстрировать Китаю конец эры противостояния эпохи правления Трампа.

Такое мнение высказал директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Кратко и по делу в Telegram

"На пути к восстановлению торговых взаимоотношений между Китаем и США новоизбранному президенту США Байдену абсолютно бессмысленно продолжать политику Трампа и его администрации в отношении украино-китайской сделки по покупке акций "Мотор Сич". Байден в данном вопросе легко отступит, чтобы продемонстрировать, в первую очередь Китаю, свои благие намерения и готовность к взаимодействию", — прогнозирует Охрименко.

Читайте также:
Минюст создает рабочую группу по спору на $3,5 млрд с китайскими акционерами "Мотор Сич"

Он напомнил, что по сообщению Wall Street Journal представители администрации Трампа привлекли Эрика Принса, подрядчика частной службы безопасности и неформального советника уходящего президента, с просьбой о покупке украинской "Мотор Сич". Киев, боясь утратить политическую поддержку Вашингтона, блокировал украино-китайскую сделку по покупке акций украинской авиадвигателестроительной компании китайскими бизнесменами после контактов президента Владимира Зеленского с советником США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

"Американская сторона не предприняла ни единого шага в направлении покупки "Мотор Сич" — это лишь подтверждает отсутствие реального интереса американцев к покупке украинской компании. Что и не удивительно, ведь истинный интерес администрации Трампа заключался вовсе не в покупке "Мотор Сич". Срыв этой сделки — лишь часть общей стратегии в противостоянии США с Китаем, а Киев оказался заложником политики Вашингтона. Сейчас ситуация изменяется, это нивелирует страхи украинской власти потерять поддержку США и открывает возможность завершить продажу "Мотор Сич", — пояснил эксперт.

Американский политический истеблишмент резко критиковал политику администрации Трампа в отношении Украины и "Мотор Сич". Американский государственный функционер и политический деятель Роберт А. МакКоннелл заявил, что что сделка, открывающая КНР доступ к технологиям в сфере производства авиадвигателей, не нравится США. Но, несмотря на это, инвестиция китайских бизнесменов в "Мотор Сич" и покупка ее акций полностью законны.

"Снова и снова мы читаем лекции Украине о верховенстве закона, неприкосновенности деловых сделок и необходимости защиты инвестиций, в то время как сами требуем от Украины не уважать китайские инвестиции и искреннее предложение о покупке", — заявил МакКоннелл, назвав политику Вашингтона поразительным лицемерием.

Как известно, покупка китайскими инвесторами украинской компании "Мотор Сич" позволяла КНР снизить свою зависимость от стран Запада в сфере поставок авиационных двигателей. С потеплением отношений между Китаем и США этот вопрос перестает быть настолько актуальным. Поэтому, считает Охрименко, китайцы с приходом Байдена будут ориентироваться на получение от государства Украина $3,5 млрд возмещения ущерба в международном арбитраже, а не пытаться дальше бороться с украинской судебной системой, чтобы получить доступ к своему активу.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Китай и еще 14 стран создали крупнейшую в мире зону свободной торговли
Китай и еще 14 стран создали крупнейшую в мире зону свободной торговли
SpaceX впервые отправила астронавтов NASA на МКС
SpaceX впервые отправила астронавтов NASA на МКС
Трамп планировал удар по основному ядерному объекту Ирана — NYT
Трамп планировал удар по основному ядерному объекту Ирана — NYT
Загрузка...
Новое видео
"Імітація імітації" — чи підтримують українці карантин вихідного дня? Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Легкая ракета-носитель Vega с украинским двигателем потерпела аварию при запуске

  3. Верещук допускает раскол "Слуги народа"

  4. Хакеры взломали сайт Николаевской ОГА, разместив на нем флаг "Новороссии" (ФОТО)

  5. SpaceX впервые отправила астронавтов NASA на МКС

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...