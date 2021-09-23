Foodex24. Як Владислав Савченко запустив успішний бізнес за 14 днів

ІТ-підприємець Владислав Савченко у розпал пандемії запустив за два тижні онлайн-супермаркет продуктів Foodex24 зі складами та логістикою. Стартап увійшов до ТОП-12 регіональних фіналістів світового конкурсу Startup World Cup. У програмі "Великі питання для малого бізнесу" на YouTube-каналі Delo.ua підприємець розповів, як йому це вдалося, скільки грошей знадобилося на початковому етапі та у чому різниця ринків Польщі та України.

Бізнес з’явився через потреби ринку

Ідея запуску Foodex24 народилася з мого споживчого досвіду: під час пандемії я намагався замовити продукти, і виявилося, що доставка їжі буде їхати до мене тиждень. Сервіси доставки були перевантажені.

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Я подивився на цю проблему з точки зору бізнесу і створив стартап. На той момент в Україні не було онлайн-супермаркету повного циклу.

На початковому етапі у нас було лише 950 товарів, тепер — понад 10 тисяч.

Про роботу з віддаленою командою

Зі свого підприємницького досвіду можу впевнено сказати, що комунікація з командою, яка працює віддалено, та запуск нових проєктів у таких умовах виявилися набагато складнішими, ніж якби ми всі були в одному офісі. Над Foodex24 працювали учасники команди з Києва, Харкова, Дніпра та Запоріжжя.

Якщо у вас є можливість зібрати команду офлайн, зробіть це. Так набагато легше комунікувати, передавати енергію та йти до однієї мети.

Дехто й досі працює дистанційно, але є такі, кому необхідно бути на місці: пакувальники, комерційний відділ, керівник логістики тощо.

Пошук постачальників

Знайти постачальників продуктів під час локдауну було нелегко. Деякі просто не брали слухавку. Питаємо: "Чому не можемо до вас додзвонитися?", а у відповідь чуємо: "Так робочий телефон в офісі, а ми сидимо вдома". Компанії подають недостатньо інформації на сайті, не виходять на зв’язок — про все це я розповідав у своєму влозі, присвяченому запуску Foodex24. Коли ми вийшли у медіаполе і почали розповідати про наш проєкт, постачальники почали самі нам писати.

Коли бізнес лише запускається, з ним бояться працювати партнери: а раптом ви не оплатите? Довіра до бізнесу з’являється з часом та з огляду на ваші результати.

Про стартовий капітал

На початковому етапі ми витратили майже 300 тисяч доларів. На сьогодні в Україну інвестували приблизно 2 мільйони доларів та ще пів мільйона у Польщу. Стартовий капітал пішов на маркетинг, склад, купівлю необхідного обладнання. Найбільша частина витрат сьогодні — це маркетинг, який обходиться нам до 100 тисяч доларів щомісяця.

Масштабування

Команда Foodex24 працює над розширенням географії. Окрім Києва доставка функціонує у Вінниці, тривають переговори щодо франшизи зі Львовом та Дніпром. Улітку 2021-го сервіс з’явився у Польщі.

Якщо ви плануєте виходити на нові ринки, шукайте локального партнера, якому знайомі особливості ведення бізнесу саме в тій країні.

Більше про особливості запуску та масштабування Foodex24, різницю щодо ведення бізнесу в Україні та Польщі та як Владислав Савченко планує будувати "компанію-єдинорога" у найближчі два роки, дивіться в інтерв’ю на YouTube-каналі Delo.ua.