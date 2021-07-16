JMind запускает новый лайвстриминговый продукт на рынке Азии

JMind, компания, которая входит в состав международного холдинга TECHIIA, запускает новый продукт — Infinite.

Infinite — это white label B2B решение, которое помогает крупным компаниям за короткие сроки получить собственную платформу для трансляции и размещения видеоконтента. Оно состоит из мобильного приложения и админ-панели, которая позволяет:

управлять лайвстримами и видео;

настраивать монетизацию;

получать подробную аналитику;

осуществлять поддержку пользователей.

С помощью Infinite бизнес может создавать прямые эфиры, делиться видеоконтентом, привлекать новую аудиторию и взаимодействовать с ней с помощью лайвчатов и реакций.

Микросервисная архитектура позволяет компаниям создавать абсолютно уникальные продукты или интегрироваться с существующими. Возможность релиза продукта под своим брендом предоставляет дополнительные инструменты маркетинга и PR.

В зависимости от индустрии, предусматриваются разные инструменты монетизации. Например, для eCommerce — возможность покупать товары во время прямых трансляций, а для esports — донаты в виде платных анимированных стикеров, которые можно приобрести за собственную виртуальную валюту.

На сегодняшний день Infinite ориентирован на следующие индустрии:

eCommerce

Esports

Sports

TV

Religion.

В качестве пилотного рынка была выбрана Азия, а именно Южная Корея и Япония.

"Проанализировав текущую ситуацию и прогнозы по стриминговым и видео-сервисам в мире, мы определили поэтапную стратегию выхода на рынки. Наиболее перспективным на наш взгляд оказался рынок eCommerce в азиатском регионе. 37 млрд долларов — такая его оценка в Южной Корее, 79 млрд долларов в Японии. eCommerce в Европе и США сейчас находится на стадии восстановления и вернется к доковидным показателям в 2022 и 2023 соответственно. Поэтому начинаем именно с Азии, в дальнейшем расширяясь на другие рынки и индустрии", — говорит Елена Шостак, CEO JMind.

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Первым клиентом Infinite стал международный киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports.

"Мы хотели создать собственный продукт для трансляции киберспортивных событий на китайском рынке, чтобы распространять контент по всему миру. Изучив компании, предоставляющие услуги лайвстриминга, мы остановились на решении Infinite и ни разу не пожалели об этом.

Отличная коммуникация на протяжении всего процесса, реализация всех наших идей — профессионально и творчески. Команда Infinite создала для нас потрясающее приложение. Теперь мы можем транслировать наши киберспортивные трансляции даже в Китае", — говорит Олег Гуменюк, CEO WePlay Esports.

Больше информации об Infinite на сайте.

СПРАВКА

JMind — IT-компания, которая предлагает решения для бизнес-задач любого уровня — от стартапов до больших корпораций. У компании глубокий опыт в таких доменах, как fashion, eCommerce, education, media, entertainment и fintech. Среди услуг JMind: R&D и технический аудит, уникальные технологические решения и концепции продуктов, разработка программного обеспечения полного цикла (PoC, MVP, continuous development and maintenance), регулярная аналитика рынка и дальнейшая поддержка продукта. Штаб-квартира находится в Киеве, офисы продаж работают в Лос-Анджелесе, Сингапуре и на Кипре.

TECHIIA — международная диверсифицированная холдинговая компания. Объединяет более 10 бизнес-проектов и 1000+ сотрудников. Работает в разных технологических направлениях: киберспорт, ІТ-продукты, ІТ-сервис, венчурная студия, производство и дистрибуция киберспортивного мерча и аксессуаров, строительство инфраструктурных объектов, производство беспилотных летательных аппаратов и их услуги. Офисы компаний расположены на Кипре, в США и Украине.

WePlay Esports — киберспортивный медиахолдинг с ключевыми подразделениями в США, Китае и Украине. Холдинг соединяет лучшие практики сфер киберспорта, медиа и развлечений с целью разработки и предоставления новейших продуктов или сервисов по всему миру. Предоставляя публике то, чем она так страстно увлечена, — киберспорт и развлечения, — холдинг создает условия и возможности для развития бизнесов, привлекая их к диалогу с активной и увлеченной киберспортивной аудиторией.