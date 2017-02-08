Кабмин дал добро на распределение 4 млрд грн на дотации аграриям

Кабинет министров принял постановление, которое определяет порядок распределения и использования средств государственной поддержки аграрных производителей из бюджета 2017 года.

"Достигли очень важного решения. Одобрен механизм предоставления дотаций на поддержку животноводства, садоводства и виноградарства, овощеводства, птицеводства. Господдержка будет предоставляться ежемесячно, на равных началах и в пропорциональных размерах в соответствии с уплаченными налогами", — заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый.

Кроме того, в ходе обсуждения была ограничена выплата дотаций птицеводам до 50% от общей суммы.

Также, по словам министра, распределение средств государственной поддержки аграрных производителей будет абсолютно автоматическим.

Тарас Кутовый пояснил, что согласно принятому порядку распределение средств будет осуществляться через ГФС и казначейство.

"Распределение дотации будет абсолютно автоматическим. ГФС формирует список всех налогоплательщиков, передает в казначейство и казначейство в автоматическом режиме осуществляет выплату. Министерство аграрной политики и другие органы не имеют на это никакого влияния", — сообщил министр.

Ранее Delo.UA уже писало о подходах к распределению госдотаций аграриям в 2017 году.

"Простыми словами, официально льготного спецрежима по НДС нет, но выбранные категории сельхозпроизводителей получат господдержку и смогут избежать убытков из-за отмены спецрежима НДС. Есть уплата НДС — есть компенсация от государства для некоторых категорий производителей", — пояснял Кутовый.

"Мы хотим разбить 4 млрд грн на 12 месяцев для того, чтобы поддержка распределялась равномерно, вне зависимости от сезона и размера сельхозпроизводителя. На поддержку птицеводства будет выделено не больше половины этой суммы, то есть 2 млрд грн", — продолжает министр.

По подсчетам министра, размер возмещенного НДС для указанных категорий производителей в прошлом году составлял около 3,6 млрд грн. То есть, размер поддержки будет на уровне предыдущих лет, считает он.

Кутовый также обращал внимание, что министерство минимизирует коррупционные риски при распределении средств господдержки. Ключевыми при распределении денег будут данные ГФС о суммах уплаченного НДС. Если в какой-то месяц не будет достаточно средств, то сумма выплат будет пропорционально ниже для всех.

Помимо 4 млрд грн на квазиаккумуляцию, Минагропрод также надеется получить 500 млн грн на поддержку машиностроения, то есть на компенсацию стоимости сельхозтехники с высокой долей локализации производства. Еще 300 млн грн — программа удешевления кредитов для аграриев.