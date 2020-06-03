Недвижимость 50 минут назад

Кабмин решил упростить процедуру регистрации земельных участков в Госгеокадастре

Этот пилотный проект правительство планирует запустить 10 июня текущего года

Фото: ЧЕline Фото: ЧЕline
Фото: ЧЕline

Сегодня, 3 июня, на заседании Кабинета министров было принято постановление, которое позволит сделать работу Госгеокадастра более прозрачной и доступной для людей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Кабмина.

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По его словам, правительство продолжает внедрение принципа экстерриториальности в работе органов Госгеокадастра, чтобы уменьшить любые проявления коррупции.

"Теперь предлагаем расшить этот принцип экстерриториальности на получение услуги по регистрации земельного участка. Имеется в виду, что гражданин обращается за получением услуги по месту регистрации, а рассматривается заявка в органе другой области Украины (устраняем связь между получателем услуги и поставщиком). Это можно будет сделать быстрее и удобнее (в электронной форме и в течение семи дней вместо 14 дней)", — рассказал Шмыгаль.

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Он отметил, что этот пилотный проект правительство планирует запустить 10 июня текущего года.

"Это должно ликвидировать коррупцию и сделать услуги по регистрации земельного участка удобными", — добавил глава Кабмина.

Напомним, в декабре прошлого года глава Госгеокадастра Денис Башлык по поручению Кабинета Министров Украины приказал отстранить от выполнения должностных обязанностей руководителей и заместителей руководителей главных управлений ведомства во всех областях и городе Киеве для комплексной проверки работы органа.

Ранее сообщалось, что Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) планирует завершить инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения до вступления в силу закона о рынке земли.

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