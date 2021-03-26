Как бизнес на аренде костюмов приносит украинскому предпринимателю 6 млн грн в год

Три года назад у Ярослава Ярмича было всего три костюма и желание заработать восемь тысяч гривен на оплату квартиры и проживание. На тот момент парню из маленького села на Хмельнитчине исполнилось 22 года. Сейчас Ярославу 25 и у него в Киеве свой сервис по аренде мужских костюмов с годовым оборотом в 6 миллионов гривен.

Одежду, которую сдает в прокат компания, можно увидеть на развлекательных шоу, в передачах и клипах — услугами бренда Yarmich пользуются около 150-200 человек в месяц, среди них студия "Квартал-95", музыкант Потап и телеведущий Владимир Остапчук.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Delo.ua рассказывает историю развития малого бизнеса в Украине: как Ярославу удалось запустить свое дело и в чем секрет его успеха.

Путь от продажи ягод и одежды к маркетингу и моделингу

Ярослав родился на хуторе Дубовый Гай в Хмельницкой области — сегодня там проживают около ста человек. Предпринимательская жилка обнаружилась у него еще в детстве. Ребенком он зарабатывал первые деньги, собирая ягоды и продавая их на рынке. Уже студентом начал продавать одежду.

Монетизировал и знания — всегда получал стипендию. К слову, учился Ярмич отнюдь не на продажника, а на строителя в Киевском университете строительства и архитектуры. Как он признается, туда ранее поступил его брат — вместе они мечтали создать собственную строительную компанию.

Но совсем скоро стало понятно, что ему интереснее абсолютно другая сфера. "Со второго курса я начал изучать маркетинг, продажи, получил опыт работы в различных компаниях. Начал применять различные кейсы заработка", — рассказывает Ярослав. Он много работал, но самое главное — четыре года занимался моделингом.

В успехе будущего бизнеса это сыграло немаловажную роль. "Именно благодаря моделингу я понял, что необходимо для качественной композиции, и что хочет видеть потенциальный покупатель", — говорит Ярослав.

По его словам, он буквально с первого класса предпочитал классическую одежду, а понимание, что на ней можно зарабатывать, пришло спустя много лет. Однажды, будучи помощником директора по маркетингу, Ярославу пришлось организовать для того фотосъемку с разработкой образов "под ключ". Но при поиске предложений аренды костюма, который удачно выделял бы директора среди других участников съемки, выяснилось, что в Киеве таковых нет.

"Одно объявление предлагало три костюма в окрестностях города, другое — в центре, но по заоблачной цене. В итоге мне пришлось предложить руководителю свой костюм, который подошел ему по размеру", — вспоминает Ярослав. Примерно тогда он понял, что в этой нише есть пробел, и решил действовать.

Правильные выводы и три костюма: как развивалось дело

Понаблюдав за ситуацией на рынке, Ярослав окончательно убедился, что общественная потребность в аренде качественных и стильных мужских костюмов достаточно высокая. И начал с малого. На тот момент у будущего бизнесмена было всего три костюма: два он еще давно купил за 600 и 800 грн в масс-маркете Zara, а третий одолжил у друга. Искать арендаторов отправился на очевидную площадку OLX, но подошел к вопросу достаточно серьезно — сделал для товара качественные фотографии.

"Благодаря опыту работы в моделинге и постоянной генерации интересных идей фото-контент был очень крутой. Его делали как на разных локациях города, так и в фотостудии. Начали поступать первые заказы. Обращались разные клиенты, но костюмы были только одного, моего, размера, поэтому части из них я был вынужден отказать", — делится Ярослав.

Первая выручка составила около тысячи долларов — их Ярмич потратил на покупку еще костюмов. В дальнейшем он покупал их с каждой аренды. Поначалу брал бывшие в употреблении брендовые костюмы по сниженным ценам. Сдавал их в химчистку, собственноручно гладил и реставрировал. Скоро понял, что необходимо расширять размерную сетку и начал закупать рубашки на распродажах. Так был сформирован ряд рубашек, костюмов и даже двух пар обуви.

"Тогда я уволился с работы и поставил цель: зарабатывать на оплату квартиры и проживание, в то время — восемь тысяч гривен. С увеличением спроса на костюмы я начал скупать не только бывшие в употреблении, но и заказывать новые на разных маркетплейсах", — рассказывает Ярослав.

Поворотный момент в развитии его бизнеса случился позже: как-то раз Ярмичу удалось приобрести все костюмы из закрывающегося магазина по себестоимости. Крупная закупка помогла выйти делу на новый уровень. Поспособствовало и время: это был май, период школьных выпускных, когда спрос особо высок.

Итоги: собственный бренд и планы расширяться

За три года Ярослав запустил сервис по аренде мужских костюмов Yarmich и добился годового оборота в 6 млн грн. Только за последний год работы количество клиентов увеличилось в 10 раз, а ежемесячно услугами сервиса пользуются примерно 150-200 клиентов, в том числе и украинские звезды. Сегодня для желающих арендовать костюм доступен не только один размер, а в наличии у компании их не три, а 600 единиц.

Украинский комик Евгений Кошевой в костюме от Yarmich

Как отмечает предприниматель, компания постоянно вкладывает прибыль в свое развитие. Так, в 2020 году он запустил собственный бренд костюмов, а уже сегодня имеет в линейке рубашки, аксессуары и обувь. "Изготавливаются костюмы в Турции по нашим лекалам и из нашей ткани. Каждую модель разрабатываю лично, выбираю ткань и фасон. Я не слежу за спросом, предлагаю клиентам свой продукт, а они решают: брать или нет", — говорит Ярослав.

По его словам, успеха ему удалось достичь в том числе и благодаря команде — сейчас в штате работают девять человек, отдельно привлекаются smm-специалисты, таргетологи, стилисты и швеи. "Я знаю каждую молекулу своего бизнеса, понимаю все направления этой работы: финансы, маркетинг, коммуникации, продажи, дизайн и тому подобное. В Yarmich каждый работник знает, чего он хочет. Он сопоставляет свои цели с целями компании. Команда — это главное в бизнесе. Без команды я бы ничего не достиг", — убежден молодой предприниматель.

Важнейшими факторами развития своего дела он считает разнообразные модели костюмов, коммуникацию с клиентами, грамотную консультацию, сервис, профессиональную работу стилиста, удобную доставку, автоматизацию и систематизацию процессов. Последние несколько месяцев компания занимается разработкой онлайн-магазина классической одежды, а в будущем планирует масштабировать бизнес по всей Украине.

Максим Ткаченко и Мария Пирогова, специально для Delo.ua