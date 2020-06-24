Как линия магазинов EVA открывает по 180 магазинов в год — интервью с Виктором Средним

Что изменилось в поведении потребителя в связи с карантином? Как EVA выбирает локации для магазинов? О реакции руководства на пандемию, и о пространстве нового формата EVA Beauty Lab в интервью для Delo.uа рассказал операционный директор линии магазинов EVA Виктор Средний.

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О формате Eva Beauty lab

В декабре 2019 года в Днепре EVA открыла новый формат Eva Beauty lab — пространство красоты, где нет привычных товаров для дома и бытовой химии, зато есть много декоративной косметики и три бьюти-зоны: зона тестирования кожи лица, тестирование кожи головы и волос и зона мейкапа.

"Мы хотели посмотреть, как клиент отреагирует на EVA в новом виде — без порошков и памперсов, а с красотой и демонстрацией. После карантина мы и дальше планируем развивать этот формат", — говорит Средний.

180 магазинов в год

Сейчас линия магазинов EVA насчитывает около 1000 точек. За последние годы открывалось по 180 магазинов в год, а однажды команда поставила личный рекорд — более 30 точек за месяц! При этом, закрывают магазины крайне редко. Секрет в том, что EVA тщательно подходит к выбору локации — для этого есть специальная служба, которая этим занимается. Стратегия в том, чтобы быть на пути клиента, в его ежедневном трафике.

О доставке EVA

Своей службы доставки у EVA пока что нет, но в скором времени, по словам Виктора Среднего, она появится. На данный момент работает программа самовывоза, к которой подключено порядка 45 магазинов. Человек может заказать товар на сайте eva.ua и забрать в одной из точек или в отделении Новой почты. Если же клиент хочет получить товар с доставкой на дом, он может воспользоваться службами доставки, к которым подключены магазины сети.

Как EVA работала в карантин

Глобальных изменений в период карантина линия магазинов не потерпела. EVA удалось сохранить команду, не отправляя никого в отпуск и не сокращая. Единственное, что изменилось — снизилась нагрузка за счет снижения клиентопотока.

Чтобы клиенты все равно могли приобрести желаемые товары, не выходя из дома, EVA оперативно запустила доставку товаров через Glovo.

О планах на ближайшие годы

Главная задача EVA сейчас — довольный клиент, который будет рекомендовать магазины, потому все планы связаны исключительно с запросами аудитории. Ключевая задача: понять, что хочет клиент, оценить мировой опыт в этом направлении, и быть перфектными.

Также операционный директор линии магазинов сказал, что в их приоритете — становиться лидерами в новых нишах.

"В программе ЕVА Мозаика более 8 млн уникальных карт. Мы знаем, что покупали клиенты, а сейчас хотим научиться прогнозировать их желания", — отметил Виктор Средний.