Как написать эффективное объявление о продаже товара в интернете

Редакция Delo.ua продолжает исследовать подводные камни покупки и продажи товаров на сайтах объявлений. Мы уже писали о том, как правильно фотографировать вещи при продаже в интернете . В этот раз речь пойдет о тексте. Специально для Delo.ua гиперпространство объявлений IZI.ua подготовило несколько полезных советов о том, как писать тексты, которые будут продавать лучше, чем у конкурентов.

Составьте портрет покупателя

Неважно, что вы продаете. На результат всегда влияют три фактора: цена, фото товара и заголовок объявления. Чтобы написать эффективный продающий текст, необходимо знать своего покупателя. Честно ответьте на следующие вопросы: кто клиент (пол, возраст), что его интересует, какие проблемы решает товар? Задача – понять, кто ваш покупатель и чего он хочет. Эти данные пригодятся, чтобы продемонстрировать выгоду товара.

Предположим, вы продаете редкую модель пленочного фотоаппарата. В этом случае покупателями могут быть фотографы и перекупщики, которые скупают винтажную технику. Требования к камере у них разные. Первым более интересны технические характеристики, примеры снимков, срок доставки. Вторым – цена камеры на мировом рынке, срок службы и внешнее состояние фотоаппарата.

Как написать продающий заголовок

Заголовок важнее описания. Он помогает привлечь внимание покупателя и выделиться среди конкурентов. Если заголовок скучный, пользователь не перейдет по ссылке, а значит, не прочтет описание товара, как бы хорошо вы его ни написали.

Как правило, длина заголовка на популярных сайтах объявлений ограничена от 45 до 60 символов. Это примерно 5-7 слов. Поэтому не нужно писать очевидные слова вроде «продам» или «продается», «дешево» или «недорого», указывать цену и контактные данные. Главное правило – заголовок должен отвечать на вопрос “что это?”, передавать суть предложения и давать важную для покупателя информацию.

Выберите слова, по которым потенциальные клиенты будут искать объявление. В первую очередь это название товара: офисное кресло, велосипед. Однако под такие запросы подойдет слишком много объявлений. Поэтому, чтобы сузить запрос, а заодно дать больше информации, конкретизируйте заголовок. Например, вместо “кроссовки Nike”, напишите “Мужские беговые кроссовки Nike Air 95". Если продаете iPhone, укажите объем памяти и цвет смартфона. Эти критерии влияют на выбор гаджета.

Пример эффективного заголовка (5 звезд) и неэффективного (1 звезда)

Напишите текст объявления

Эффективный текст объявлений описывает особенности товара и вызывает доверие к продавцу. После прочтения у покупателя не должно возникнуть сомнений в качестве вещи.

Что писать в тексте объявления

Изучив своего покупателя, выделите ключевые особенности товара, которые интересуют клиента. Подумайте, какую выгоду он принесет и для чего нужен. Уточните технические подробности, напишите о преимуществах и недостатках, которые вы увидели в процессе эксплуатации. Если продаете вещь с рук, честно укажите причину продажи, как и сколько пользовались вещью. Так у потенциального клиента возникнет меньше вопросов перед принятием решения о покупке. А чтобы мотивировать пользователя оформить заказ, заканчивайте текст призывом к действию.

Как писать текст объявления

Постройте описание по принципу перевернутого треугольника: сначала важная информация, потом второстепенная. Максимально кратко и без субъективной оценки. Например: "Продам мужскую парку Сanada Goose. Цвет — синий. Подкладка — гусиный пух. Размер — M (ширина плеч — 44 см, длина рукава от плеча — 62 см, длинна куртки – 76 см). Состояние новое — надевалась один раз. Причина продажи — заказывал на ASOS, но промахнулся с размером. Выдерживает температуру до -15 градусов. Отлично подойдет для поездки в Карпаты и других зимних путешествий. Звоните! Реальному покупателю скидка 15%”.

Пример удачного описания

Если товар специфический, объясните, где его можно использовать. Предположим, вы продаете спальный мешок: “Мешок подойдет как для походов, так и для поездок на рыбалку или активного отдыха. Не занимает много места и легко помещается в багажник машины”.

Качественный текст в объявлении — одно из главных составляющих успеха. Выбирая между продавцами с одинаковым товаром, покупатели отдадут предпочтение тому, кто потрудился дать больше полезной информации. Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы сможете не только рассказать о предмете в выгодном свете, но и привлечь внимание клиента.