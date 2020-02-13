Как выбрать смартфон в 2020 году: 5 полезных советов

2020-й можно назвать годом доступных технологий. Больше не нужно много платить за достойный набор опций и идти на компромиссы, чтобы получить качественный смарфон. Но есть моменты, на которые важно обратить внимание — мы расскажем о них в нашем материале.

Для каких задач нужен смартфон?

Этот простой вопрос редко кто задает себе перед покупкой. И зря, ведь ответ на него поможет сэкономить, не переплачивая за ненужные функции.

Тем, кто любит играть на телефоне, стоит выбирать модели с мощными процессорами, которые не обязательно будут стоить дорого. Если игры не в приоритете, не стоит переплачивать за быстрые процессоры, которые будут простаивать большую часть времени.

Практически любой смартфон в ценовой категории от 4000 грн отлично справится с повседневными задачами вроде веб-серфинга и общения в социальных сетях.

Любителям мобильной фотографии без затрат не обойтись, но даже один из лучших относительно недорогих смартфонов гарантирует более чем достаточное качество снимков для публикации в социальных сетях.

Разумеется, за максимальное качество придется заплатить, ведь тут уже стоит выбирать из флагманских моделей. Они смогут заменить компактные любительские зеркальные и беззеркальные фотоаппараты, а в 2020 году этот тренд только продолжится.

Камера: не гонитесь за количеством, думайте о качестве

В 2019 году производители продолжили идти по количественному, а не качественному пути, и сконцентрировались на наращивании количества объективов и мегапикселей. А это далеко не всегда приводит к улучшению качества снимков.

С учетом этого наш совет: не давайте себя обмануть 4-мя или даже 5-ю камерами и большими разрешениями.

Нередко смартфон с 12-мегапиксельной камерой будет фотографировать лучше своего конкурента с 48-мегапиксельным сенсором. Читайте обзоры, сравнивайте, смотрите фотографии своими глазами.

Батарея: больше — лучше

Мы все меньше выпускаем наши смартфоны из рук, а постоянный онлайн расходует заряд батареи. К счастью, современные гаджеты стали экономичнее, а батареи больше.

Если хотите оставаться на связи минимум день и не зависеть от Power Bank, стоит обратить внимание на смартфоны с аккумуляторами емкостью от 4000 мАч.

Справедливости ради стоит отметить, что современные iPhone и с меньшим объемом аккумулятора могут отработать весь день, но это уже другая ценовая категория.

Объем памяти не обязательно должен быть большим

Если хотите купить iPhone, можете смело пропускать этот пункт, так как его быстродействие значительно меньше зависит от объема ОЗУ, чем в Android-смартфонах.

Для последних минимально достаточным будет 4 ГБ. Меньший объем выбирать не стоит, разве что хотите сэкономить, или ваша модель использования смартфона не подразумевает постоянной многозадачности.

Любителям поиграть и тем, кто использует смартфон активно, нужны модели на 6 ГБ. В более высоких объемах вроде 8, 10, 12 ГБ пока нет практической необходимости.

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Теперь поговорим о постоянной памяти. Сегодня даже у бюджетных смартфонов 64 и 128 ГБ памяти. Такие показатели уже не роскошь. Более дорогие смартфоны радуют внушительными 256, 512 и даже 1 ТБ.

Полезный совет: не гонитесь за объемами, которые вряд ли используете и не переплачивайте за них. 64-128 ГБ постоянной памяти — более чем достаточно для активного мультимедийного использования.

Более того, мы живем в эпоху доступного скоростного интернета, покрытие и качество которого будет только увеличиваться. Поэтому облачные хранилища вам в помощь, не говоря уже о поддержке карт памяти, которая становится не такой популярной, как раньше.

NFC — must have

В 2020 году нет смысла покупать смартфон без NFC. Благодаря этой технологии вы можете бесконтактно расплачиваться в магазинах и общественном транспорте, не доставая банковскую карту из кармана. Нельзя сказать, что это жизненно важно, но эта функция способна заметно облегчить повседневную жизнь.

Итоги

Чтобы новый смартфон сделал жизнь комфортнее, подходите к выбору его характеристик взвешенно. Меньше обращайте внимание на рекламные слоганы и выбирайте лучшее ценовое предложение, в чем вам поможет каталог Hotline.