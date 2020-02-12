Гаджеты 20 минут назад

Nokia возвращает на рынок легендарный смартфон 10-летней давности (ФОТО)

Nokia N9 являлся настоящим флагманом в 2011 году

Nokia возвращает на рынок легендарный смартфон 10-летней давности (ФОТО) Nokia возвращает на рынок легендарный смартфон 10-летней давности (ФОТО)
Фото: Mydrivers

Компания HMD Global решила возродить еще один легендарный телефон Nokia. Новая Nokia N9 скоро будет представлена официально под названием Nokia N9 Remastered Edition.

Телефон Nokia N9 был выпущен в ноябре 2011 года. Это первый смартфон компании, который вышел после отказа Nokia от использования операционной системы Symbian.

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Nokia N9 работал под управлением операционной системы Meego, совместно разработанной Nokia и Intel. В прочем в том же году Nokia объявила о том, что ее телефоны не будут использовать операционную систему Meego. В результате Nokia N9 стал единственным телефоном компании с Meego. В июле 2012 года на Nokia N9 удалось запустить Android 4.1 Jelly Bean.

Смартфон предлагал революционный на тот момент дизайн, при котором на лицевой панели не было никаких аппаратных или сенсорных клавиш и являлся настоящим флагманом в 2011 году.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: ixbt.com

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