Какие инфраструктурные проекты считают приоритетными в Кабмине

31 июля 2017, 12:04
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Министерство инфраструктуры Украины назвало основные приоритеты в развитии украинской транспортной инфраструктуры

Увеличить картинку Строительство моста в Запорожье / фото tov-tob

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) совместно с европейскими экспертами разработали проект "Национальной транспортной стратегии — 2030". "Этот проект учитывает как аннексию Крыма и Донбасса, так и вступление в силу Соглашения об ассоциации с ЕС", — говорится в материале замминистра инфраструктуры по вопросам Европейской интеграции Виктора Довганя, который опубликован на "Европейской правде".

По его словам, проведены региональные обсуждения в Одессе, Львове, Днепре, Харькове и Полтаве и определены приоритетные инфраструктурные проекты.

В Одессе — это строительство:

  • новой взлетно-посадочной полосы (проект оценивается примерно в $150 млн);
  • окружной одесской трассы ($100 млн);
  • бетонной дороги Одесса–Николаев ($150 млн).

Во Львове:

  • европейской колеи из Львова;
  • грузового терминала с узкой на широкую колею;
  • пассажирского сообщения Львов–Варшава;
  • обсуждается проект северной объездной дороги (вокруг Львова — Delo.UA), это составляющая проекта Гданьск–Одесса.

В Харьковской области:

  • метро в Харькове (стоимость — около $370 млн), которое может быть профинансировано за счет кредитов ЕБРР и ЕИБ;
  • введение электронного билета в Харьковской области;
  • планируется также завершение строительства в аэропорту Харькова.

В Полтавской — строительство моста возле Кременчуга ($330 млн), на который уже получено финансирование. Проект еще дорабатывается, начало строительства запланировано на 14 сентября.

Также обновлено ТЭО по Подольско-Воскресенскому переходу (Киев), выделено на него 1,2 млрд грн, разморожено строительство.

Уже готово ТЭО на Николаевский мост, ожидается ответ от японского кредитного агентства JICA.

В текущем году нужно также разобраться с мостом-долгостроем в Запорожье.

Замминистра сообщает, что для восстановления сообщения по Днепру впервые за все время независимости выделены средства на ремонт шлюзов. "Последний раз туда ступала нога инженера в 1988 году. Это критическая ситуация с точки зрения экологической безопасности, это уже не просто вопрос водного сообщения", — акцентирует Довгань.

На весь комплекс работ надо около 600 млн грн, пока выделяют 100 млн грн бюджетных средств, включая помощь Европейской комиссии. Уже договорились с европейскими банками о привлечении кредита в 50 млн евро. В сентябре должны подписывать договоры на финансирование работ, которые стартуют в 2018 году. На это уйдет 20 млн евро.

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Теги: мининфраструктуры , инфраструктура , транспорт

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