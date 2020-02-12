Какие рассрочки на жилье предлагают застройщики в Киеве и других городах

Рассрочки в новостройках с одной стороны стали обязательным атрибутом покупки жилой недвижимости, с другой 一 менялись в последние несколько лет. До кризиса 2014 года минимальная сумма взноса была порядка 30%, а остаток суммы фиксировался в гривне без привязки к курсу доллара, или с привязкой к курсу доллара. Остаток суммы покупатель выплачивал в течение года, а чаще всего до конца строительства, в некоторых случаях выплата рассрочки продолжалась и после завершения строительства.

В разгар кризиса в 2014-2016 годах застройщики сохранили этот инструмент, но ужесточили правила работы с покупателями 一 чаще предлагали первый взнос в размере 50% от стоимости квартиры, а выплату необходимо было произвести до завершения строительства.

Начиная с 2017 года застройщики возвращаются к тенденции небольшого первого взноса 一 от 20%, чаще от 30% от стоимости, с выплатой остатка до конца строительства, иногда после завершения строительства. Так застройщики привлекают внимание покупателей, а последние получают альтернативу ипотеке.

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Как работают рассрочки в столице

В столице застройщики охотно предлагают приобрести квартиру в рассрочку в любых классах недвижимости 一 от эконом до премиальной. В рассрочках есть несколько важных моментов 一 цена, размер первого взноса, оплата остатка, сроки выплаты рассрочки. На все эти моменты покупателю важно обратить внимание, потому что из-за невнимательности или спешки существует риски значительно переплатить.

Цена: В случае покупки квартиры в рассрочку застройщики могут пересматривать сторону квадратного метра. Это означает, что при полной оплате стоимость квадратного метра может быть ниже, чем при покупке квартиры в рассрочку. На примере это выглядит так: если квадратный метр без рассрочки стоит 25 тысяч гривен, то из-за рассрочки цена может вырасти на несколько сотен гривен или больше.

Первый взнос: Чаще всего на рынке представлена рассрочка от 30%. Вариантов может быть несколько 一первый взнос 30% суммы, или метража. В последнем случае стоимость измеряется в количестве оплаченных метров, а не сумме.

Остаток: Может быть зафиксирован в гривне с привязкой к курсу доллара или же просто привязан к доллару. Оба варианта для покупателя означают в случае падения курса национальной валюты увеличение остатка в гривне.

Изредка остаток считают в метрах. Это означает, что остаток не фиксируется, но сумма может увеличиваться в зависимости от стоимости квадратного метра на момент оплаты一 если квадратные метры дорожают в жилом комплексе, то это влияет на размер остатка.

Сроки: Как правило застройщики предлагают рассрочку до конца строительства 一 от нескольких месяцев, если это финальная стадия строительства, или 12 месяцев и больше, если строительство на этапе котлована.

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Что в регионах

Проведенный анализ говорит, что первые взносы в регионах страны меньше, но больше нюансов в выплате остатка.

Цена: Может пересматриваться застройщиком с в сторону увеличения 一 от нескольких сотен гривен до нескольких тысяч гривен на каждом квадратном метре.

Первый взнос: Обычно застройщики предлагают оплатить 20%, а чаще 30% стоимости квартиры. В других городах Украины не обнаружено оплаты в метрах, а только часть стоимости квартиры. Покупателям это более удобные варианты, нежели выплата квадратных метров.

Остаток: Остаток может быть зафиксирован в гривне без привязки к курсу доллара, в гривне с привязкой к курсу доллара, в третьем 一 начисляется оплата в процентах на остаток за каждый год до 18% годовых.

Сроки: Оплата остатка производится от нескольких месяцев до нескольких лет.

Покупателям первичной недвижимости следует быть внимательными, к любым условиям договора 一 от цены до оплаты остатка. В выборе рассрочки спешка ни к чему, потому что существует риск переплатить значительную сумму из-за невнимательности.

Киев Застройщик Цена квадратного метра в случае покупки в рассрочку, в тыс грн * Класс недвижимости ** Первый взнос *** Максимальный срок рассрочки**** Условия рассрочки***** Фундамент Welcome Home 18 Эконом 20% 7 лет Остаток выплачивается до даты, указанной в договоре Киевгорстрой ЖК Отрада 20,4 Комфорт 30% До введения в эксплуатацию Остаток суммы делится на невыплаченные метры, остаток метров не фиксируется City one development Новопечерские Липки 54, 6 Бизнес 20% 3 квартал 2021 года Остаток фиксируется в долларах, выплачивается ежеквартально DUDP Taryan Towers 70,5 Элит 30% До 2022 года Остаток выплачивается равными частями ежеквартально Львов Застройщик Цена квадратного метра в случае покупки в рассрочку, в тыс грн * Класс недвижимости ** Первый взнос *** Максимальный срок рассрочки**** Условия рассрочки***** BIC Пивденный 14,4 Эконом 30% 1 год В случае покупки квартиры в рассрочку стоимость каждого квадратного метра увеличивается на 500 грн Greenville Greenville Park Lviv 19,6 Комфорт 30% 2 года Остаток фиксируется в долларах, сумма не меняется, оплата производится по курсу НБУ Карпатбуддевелопмент Довга 30а 16 Бизнес 30% 18 месяцев Остаток прописывается в гривне с привязкой к доллару, оплата производится по курсу НБУ Гранддом Grand Residence 39, 5 Элит 25% До конца 2020 года Остаток суммы выплачивается равными частями один раз в квартал Одесса Застройщик Цена квадратного метра в случае покупки в рассрочку, в тыс грн * Класс недвижимости ** Первый взнос *** Максимальный срок рассрочки**** Условия рассрочки***** Одесстрой Новые Черемушки 14, 5 Эконом 30% До 3 квартала 2021 года Остаток суммы фиксируется, оплата производится поквартально до сдачи секции Будова Скай сити 18, 7 Комфорт 20% 5 лет В случае покупки квартиры в рассрочку стоимость квадратного метра увеличивается на $250 Гефест Акрополь 22,2 Бизнес 30% До 1 квартала 2023 года Остаток суммы фиксируется в долларах Стикон Олимпийский 26,09 Элит 20% До марта 2021 года Остаток суммы фиксируется Харьков Застройщик Цена квадратного метра в случае покупки в рассрочку, в тыс грн * Класс недвижимости ** Первый взнос *** Максимальный срок рассрочки**** Условия рассрочки***** Житлобуд 2 Меридиан 12,7 Эконом 30% До конца 2021 года На остаток начисляются проценты — 18% годовых Харьков Будсити Столичный 14,5 Комфорт 60-70% До мая 2020 года Остаток суммы фиксируется в гривне Мегаинвестбуд Солнечный квартал 4 17, 9 Бизнес 50% До 4 квартала 2021 года Остаток суммы выплачивается равными частями Жилстрой-3 Феличита 25 Элит 20% До конца 2020 года Остаток фиксируется в долларах, если курс изменится на 10%, тогда произойдет пересмотр остатка суммы Днепр Застройщик Цена квадратного метра в случае покупки в рассрочку, в тыс грн * Класс недвижимости ** Первый взнос *** Максимальный срок рассрочки**** Условия рассрочки***** Баловская строительная компания Олимпийський 13,5 Эконом 50% До 6 месяцев При покупке в рассрочку стоимость квадратного метра увеличивается на 500 грн, остаток выплачивается равными частями Строитель-П Грани 23,9 Комфорт 50% До сентября 2020 года Остаток суммы выплачивается равными частями, присутствует привязка к курсу доллара, если удорожание доллара составит более 3%, тогда произойдет пересмотр суммы Дельмар Дом на на Миронова 19,6 Бизнес 30% До конца 2021 При покупке в рассрочку стоимость квадратного метра пересматривается, остаток выплачивается равными частями Ривер таун девелопмент Bartolomeo Resort Town 26,09 Элит 35% 1 год В случае покупки квартиры в рассрочку остаток суммы выплачивается 11 платежами

* — в некоторых классах недвижимость указана в долларах, стоимость переведена в гривну по курсу 24,85 грн/доллар

**— данная классификация указана в поисковике недвижимости Lun.ua

*** — размер первого взноса может измениться в связи с пересмотров условий, введением новый очередей

**** — срок может измениться в связи с акциями застройщиков и по другим причинам

***** — условия указаны для покупки однокомнатной квартиры, для двух-трех-многокомнатных квартир условия могут отличаться

Напомним, ранее Delo.ua рассказывало, что цены на элитную недвижимость в Киеве могут подскочить на 5-8%. Среди причин роста эксперты называли потенциальное оживление ипотечного рынка и спрос на метры со стороны иностранных инвесторов.

Катерина Спорыш, специально для Delo.ua





