Какие рассрочки на жилье предлагают застройщики в Киеве и других городах

Рассрочки в новостройках с одной стороны стали обязательным атрибутом покупки жилой недвижимости, с другой 一 менялись в последние несколько лет. До кризиса 2014 года минимальная сумма взноса была порядка 30%, а остаток суммы фиксировался в гривне без привязки к курсу доллара, или с привязкой к курсу доллара. Остаток суммы покупатель выплачивал в течение года, а чаще всего до конца строительства, в некоторых случаях выплата рассрочки продолжалась и после завершения строительства.
В разгар кризиса в 2014-2016 годах застройщики сохранили этот инструмент, но ужесточили правила работы с покупателями 一 чаще предлагали первый взнос в размере 50% от стоимости квартиры, а выплату необходимо было произвести до завершения строительства.
Начиная с 2017 года застройщики возвращаются к тенденции небольшого первого взноса 一 от 20%, чаще от 30% от стоимости, с выплатой остатка до конца строительства, иногда после завершения строительства. Так застройщики привлекают внимание покупателей, а последние получают альтернативу ипотеке.
Как работают рассрочки в столице
В столице застройщики охотно предлагают приобрести квартиру в рассрочку в любых классах недвижимости 一 от эконом до премиальной. В рассрочках есть несколько важных моментов 一 цена, размер первого взноса, оплата остатка, сроки выплаты рассрочки. На все эти моменты покупателю важно обратить внимание, потому что из-за невнимательности или спешки существует риски значительно переплатить.
Цена: В случае покупки квартиры в рассрочку застройщики могут пересматривать сторону квадратного метра. Это означает, что при полной оплате стоимость квадратного метра может быть ниже, чем при покупке квартиры в рассрочку. На примере это выглядит так: если квадратный метр без рассрочки стоит 25 тысяч гривен, то из-за рассрочки цена может вырасти на несколько сотен гривен или больше.
Первый взнос: Чаще всего на рынке представлена рассрочка от 30%. Вариантов может быть несколько 一первый взнос 30% суммы, или метража. В последнем случае стоимость измеряется в количестве оплаченных метров, а не сумме.
Остаток: Может быть зафиксирован в гривне с привязкой к курсу доллара или же просто привязан к доллару. Оба варианта для покупателя означают в случае падения курса национальной валюты увеличение остатка в гривне.
Изредка остаток считают в метрах. Это означает, что остаток не фиксируется, но сумма может увеличиваться в зависимости от стоимости квадратного метра на момент оплаты一 если квадратные метры дорожают в жилом комплексе, то это влияет на размер остатка.
Сроки: Как правило застройщики предлагают рассрочку до конца строительства 一 от нескольких месяцев, если это финальная стадия строительства, или 12 месяцев и больше, если строительство на этапе котлована.
Что в регионах
Проведенный анализ говорит, что первые взносы в регионах страны меньше, но больше нюансов в выплате остатка.
Цена: Может пересматриваться застройщиком с в сторону увеличения 一 от нескольких сотен гривен до нескольких тысяч гривен на каждом квадратном метре.
Первый взнос: Обычно застройщики предлагают оплатить 20%, а чаще 30% стоимости квартиры. В других городах Украины не обнаружено оплаты в метрах, а только часть стоимости квартиры. Покупателям это более удобные варианты, нежели выплата квадратных метров.
Остаток: Остаток может быть зафиксирован в гривне без привязки к курсу доллара, в гривне с привязкой к курсу доллара, в третьем 一 начисляется оплата в процентах на остаток за каждый год до 18% годовых.
Сроки: Оплата остатка производится от нескольких месяцев до нескольких лет.
Покупателям первичной недвижимости следует быть внимательными, к любым условиям договора 一 от цены до оплаты остатка. В выборе рассрочки спешка ни к чему, потому что существует риск переплатить значительную сумму из-за невнимательности.
|Киев
|Застройщик
|Цена квадратного метра в случае покупки в рассрочку, в тыс грн *
|Класс недвижимости **
|Первый взнос ***
|Максимальный срок рассрочки****
|Условия рассрочки*****
|Фундамент
|Welcome Home
|18
|Эконом
|20%
|7 лет
|Остаток выплачивается до даты, указанной в договоре
|Киевгорстрой
|ЖК Отрада
|20,4
|Комфорт
|30%
|До введения в эксплуатацию
|Остаток суммы делится на невыплаченные метры, остаток метров не фиксируется
|City one development
|Новопечерские Липки
|54, 6
|Бизнес
|20%
|3 квартал 2021 года
|Остаток фиксируется в долларах, выплачивается ежеквартально
|DUDP
|Taryan Towers
|70,5
|Элит
|30%
|До 2022 года
|Остаток выплачивается равными частями ежеквартально
|Львов
|Застройщик
|Цена квадратного метра в случае покупки в рассрочку, в тыс грн *
|Класс недвижимости **
|Первый взнос ***
|Максимальный срок рассрочки****
|Условия рассрочки*****
|BIC
|Пивденный
|14,4
|Эконом
|30%
|1 год
|В случае покупки квартиры в рассрочку стоимость каждого квадратного метра увеличивается на 500 грн
|Greenville
|Greenville Park Lviv
|19,6
|Комфорт
|30%
|2 года
|Остаток фиксируется в долларах, сумма не меняется, оплата производится по курсу НБУ
|Карпатбуддевелопмент
|Довга 30а
|16
|Бизнес
|30%
|18 месяцев
|Остаток прописывается в гривне с привязкой к доллару, оплата производится по курсу НБУ
|Гранддом
|Grand Residence
|39, 5
|Элит
|25%
|До конца 2020 года
|Остаток суммы выплачивается равными частями один раз в квартал
|Одесса
|Застройщик
|Цена квадратного метра в случае покупки в рассрочку, в тыс грн *
|Класс недвижимости **
|Первый взнос ***
|Максимальный срок рассрочки****
|Условия рассрочки*****
|Одесстрой
|Новые Черемушки
|14, 5
|Эконом
|30%
|До 3 квартала 2021 года
|Остаток суммы фиксируется, оплата производится поквартально до сдачи секции
|Будова
|Скай сити
|18, 7
|Комфорт
|20%
|5 лет
|В случае покупки квартиры в рассрочку стоимость квадратного метра увеличивается на $250
|Гефест
|Акрополь
|22,2
|Бизнес
|30%
|До 1 квартала 2023 года
|Остаток суммы фиксируется в долларах
|Стикон
|Олимпийский
|26,09
|Элит
|20%
|До марта 2021 года
|Остаток суммы фиксируется
|Харьков
|Застройщик
|Цена квадратного метра в случае покупки в рассрочку, в тыс грн *
|Класс недвижимости **
|Первый взнос ***
|Максимальный срок рассрочки****
|Условия рассрочки*****
|Житлобуд 2
|Меридиан
|12,7
|Эконом
|30%
|До конца 2021 года
|На остаток начисляются проценты — 18% годовых
|Харьков Будсити
|Столичный
|14,5
|Комфорт
|60-70%
|До мая 2020 года
|Остаток суммы фиксируется в гривне
|Мегаинвестбуд
|Солнечный квартал 4
|17, 9
|Бизнес
|50%
|До 4 квартала 2021 года
|Остаток суммы выплачивается равными частями
|Жилстрой-3
|Феличита
|25
|Элит
|20%
|До конца 2020 года
|Остаток фиксируется в долларах, если курс изменится на 10%, тогда произойдет пересмотр остатка суммы
|Днепр
|Застройщик
|Цена квадратного метра в случае покупки в рассрочку, в тыс грн *
|Класс недвижимости **
|Первый взнос ***
|Максимальный срок рассрочки****
|Условия рассрочки*****
|Баловская строительная компания
|Олимпийський
|13,5
|Эконом
|50%
|До 6 месяцев
|При покупке в рассрочку стоимость квадратного метра увеличивается на 500 грн, остаток выплачивается равными частями
|Строитель-П
|Грани
|23,9
|Комфорт
|50%
|До сентября 2020 года
|Остаток суммы выплачивается равными частями, присутствует привязка к курсу доллара, если удорожание доллара составит более 3%, тогда произойдет пересмотр суммы
|Дельмар
|Дом на на Миронова
|19,6
|Бизнес
|30%
|До конца 2021
|При покупке в рассрочку стоимость квадратного метра пересматривается, остаток выплачивается равными частями
|Ривер таун девелопмент
|Bartolomeo Resort Town
|26,09
|Элит
|35%
|1 год
|В случае покупки квартиры в рассрочку остаток суммы выплачивается 11 платежами
* — в некоторых классах недвижимость указана в долларах, стоимость переведена в гривну по курсу 24,85 грн/доллар
**— данная классификация указана в поисковике недвижимости Lun.ua
*** — размер первого взноса может измениться в связи с пересмотров условий, введением новый очередей
**** — срок может измениться в связи с акциями застройщиков и по другим причинам
***** — условия указаны для покупки однокомнатной квартиры, для двух-трех-многокомнатных квартир условия могут отличаться
Напомним, ранее Delo.ua рассказывало, что цены на элитную недвижимость в Киеве могут подскочить на 5-8%. Среди причин роста эксперты называли потенциальное оживление ипотечного рынка и спрос на метры со стороны иностранных инвесторов.
Катерина Спорыш, специально для Delo.ua