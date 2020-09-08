Кам‎'янське та Павлоград закликають депутатів припинити боргову кризу на газовому ринку

Мери міст Кам"янське та Павлоград та директор КП "Павлоградтеплоенерго" звернулися до депутатів Верховної Ради із листами, в яких пропонують пришвидшити розгляд законопроекту №3800-1 щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу.
Цей документ передбачає списання штучних боргів за газ по всьому ланцюжку постачання газу.
Перед опалювальним періодом борги за газ у Дніпропетровській області одні з найбільших в країні. Тільки тепловики заборгували 7,6 млрд грн. По приросту боргу за газ перед Нафтогазом — а це 1,3 млрд грн.
Тривала криза неплатежів населення за опалення та спожиту гарячу воду, а також занижені тарифи на теплову енергію призвели до неможливості своєчасно розраховуватись такими підприємствами з постачальником природного газу.
В листі зазначено, що значна частина боргів теплопостачальних організацій сформована пенями та штрафами, нарахованими на існуючу заборгованість.
Ці виплати не передбачені в діючих тарифах підприємств і тільки ще більше ускладнюють стан галузі.
Законопроєкт №3800-1 "Про внесення змін до закону "Про ринок природного газу" та інших законів щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" пропонує комплекс рішень проблеми неплатежів у галузі.
Дія такого комплексу дій повинна поширюватись на підприємства, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію, інших учасників газового ринку, в тому числі і на НАК "Нафтогаз України".