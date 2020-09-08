Кам‎'янське та Павлоград закликають депутатів припинити боргову кризу на газовому ринку

Мери міст Кам"янське та Павлоград та директор КП "Павлоградтеплоенерго" звернулися до депутатів Верховної Ради із листами, в яких пропонують пришвидшити розгляд законопроекту №3800-1 щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу.

Цей документ передбачає списання штучних боргів за газ по всьому ланцюжку постачання газу.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Перед опалювальним періодом борги за газ у Дніпропетровській області одні з найбільших в країні. Тільки тепловики заборгували 7,6 млрд грн. По приросту боргу за газ перед Нафтогазом — а це 1,3 млрд грн.

Тривала криза неплатежів населення за опалення та спожиту гарячу воду, а також занижені тарифи на теплову енергію призвели до неможливості своєчасно розраховуватись такими підприємствами з постачальником природного газу.

В листі зазначено, що значна частина боргів теплопостачальних організацій сформована пенями та штрафами, нарахованими на існуючу заборгованість.

Читайте также: Громада Кривого Рогу закликає парламент задіяти механізм списання боргів за газ

Ці виплати не передбачені в діючих тарифах підприємств і тільки ще більше ускладнюють стан галузі.

Законопроєкт №3800-1 "Про внесення змін до закону "Про ринок природного газу" та інших законів щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" пропонує комплекс рішень проблеми неплатежів у галузі.

Дія такого комплексу дій повинна поширюватись на підприємства, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію, інших учасників газового ринку, в тому числі і на НАК "Нафтогаз України".