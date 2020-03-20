Эксперты прогнозируют новые банкротства на рынке недвижимости из-за коронавируса

В Украине объявлен карантин. Предварительно — до 3 апреля. Эти меры связаны с предотвращением распространения коронавируса. Для многих сфер бизнеса это аукнулось либо приостановлением бизнеса, либо изменением формата работы, либо переходом на удаленную работу сотрудников и тотальную дезинфекцию в офисах. Delo.ua опросило участников рынка недвижимости в столице и узнала как карантин отразился на их работе.

Предложение и спрос до карантина

До середины марта на столичном рынке недвижимости сохранялись несколько основных трендов. В Киеве, по данным портала Lun.ua, застройщики предлагали квартиры в 388 объектах классов "эконом", "комфорт", "бизнес" и "премиум". Основное количество жилых комплексов расположились на правом берегу. Это традиционное расположение, так как главные офисы компаний, бизнес-центры находятся на правом берегу.

Популярностью среди покупателей пользовались жилые комплексы класса "комфорт" 一 143 варианта, по данным Lun.ua. "На сегодня этот класс жилья 一 самый массовый и востребованный вид жилья в Киеве. Как правило, это жилые комплексы с ухоженной территорией внутреннего двора, паркингом, нежилыми помещениями на первых этажах, в которые размещаются магазины, аптеки, салоны и др. Часто такие комплексы предусматривают встроенный детский сад", 一 объясняют в пресс-службе компании холдинговой компании "Киевгорстрой".

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Покупатели чаще всего обращали внимание на однокомнатные квартиры, как и многими годами ранее. "Как и прежде порядка 60% от всего количества квартир застройщики отдают под однокомнатные квартиры, 25 % двухкомнатные, 15% 一 для многокомнатных квартир. Это связано с адаптацией застройщиков под запросы клиентов: в домах примерно 20% это покупатели-инвесторы для сдачи в аренду, к тому же порог входа низкий. Двухкомнатные квартиры пользуются меньшим спросом, хотя это оптимальное решение для семей с детьми. Трехкомнатные и многокомнатные квартиры пользуются меньшим спросом, к тому же продаются дольше одно一 и двухкомнатных квартир", 一 считает столичный риэлтор Богдан Маковецкий.

Цены и рассрочки

Цены оставались стабильными в долларовом эквиваленте, в гривневом — незначительно просели из-за девальвации национальной валюты. По данным портала Lun.ua, прирост с декабря по февраль включительно составил 300 грн, то есть стоимость квадратного метра выросла с 23 700 грн до 24 000 грн.

Застройщики предлагали приобретать квартиры в рассрочку. Это предложение действовало для всех классов жилья как альтернатива ипотеке. Минимальный взнос был от 20%. Остаток суммы застройщики предлагали чаще всего выплачивать с привязкой к курсу доллара или выплачивать остаток квадратных метров, когда размер остатка не фиксируется. Срок оплаты 一 от нескольких месяцев, до 7 лет, частота платежей 一 ежемесячно или ежеквартально.

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Так что в первые несколько месяцев нового года сохранялись основные тенденции 一 активнее всего застраивался правый берег, приобретали чаще всего квартиры в домах класса "комфорт", цены оставались стабильными, работал инструмент покупки недвижимости в рассрочку.

Первичка после карантина

Ситуация с карантином так или иначе повлияла на работу строительных компаний, но не остановила работы отделов продаж и строительства объектов.

"Холдинговая компания "Киевгорстрой" работает в штатном режиме, максимально переводим продажи и консультации в онлайн, чтобы в офис покупателю нужно было приехать только для подписания договора. Работают центральный и другие отделы по продаже недвижимости, на работе менеджеры по оказанию консультационных услуг по продажам, а все сотрудники департаментов, которые могут работать дистанционно, выполняют свою работу из дома", — рассказали Delo.ua в компании.

Кроме того, в пресс-службе заверили, что "для обеспечения безопасности работников и посетителей, усилены санитарные мероприятия. Во всех отделах продаж регулярно проводится дезинфекция и санитарная обработка этажей столов и пола, регулярное проветривание. Все менеджеры и консультанты работают в защитных масках. На ресепшене установлены санитайзеры (антисептики) для гигиены рук. На этажах здания дополнительно установлены диспенсеры с обеззараживающим жидкостью. Во всех кабинетах в наличии есть средство для дезинфекции кожи, на входе в компанию можно измерить температуру пирометром. На строительных площадках работы продолжаются по графику".

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Офисных сотрудников застройщики максимально переводят на удаленную работу. "Главный офис будет на удаленной работе, отделы продаж в дежурном графике. Все остальное, по штатному расписанию и действуем по законодательной ситуации и распоряжению властей", 一 объяснили в пресс-службе в компании City One Development.

Что касается будущего развития ситуации, то сами застройщики не дают прогнозов по рынку. Дают другие участники рынка недвижимости. "Если карантин продлится то рынок будет ждать новые банкротства, но застройщики с хорошей репутацией, портфелем проектов смогут после окончания карантина относительно быстро прийти в себя так как клиенты которые будут готовы купить, пойдут к именитым застройщикам с хорошей репутацией и будут готовы переплатить даже но быть уверенными, что объект сдадут в эксплуатацию", 一 отмечает Богдан Маковецкий. Однако прогнозы на цены и условия рассрочки не дает сейчас никто — слишком изменчивая ситуация.

Катерина Спорыш, специально для Delo.ua