IT и Телеком 10 минут назад

"Катастрофическая ситуация": в Украине более половины сериалов показывают на русском языке

Из 43 сериалов лишь 14 изготовлены, дублированы или озвучены на украинском языке, а остальные 29 — на русском

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Две трети всех сериалов на ведущих украинских телеканалах показывают на русском языке. Об этом заявили в пресс-службе Уполномоченного по защите государственного языка.

Там рассказали, что в течение недели в начале июня, с целью анализа языка демонстрации телесериалов на украинском телевидении, мониторили пять самых рейтинговых телевизионных каналов страны — 1+1, Интер, Украину, СТБ и ICTV.

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"Проверка показала катастрофическую ситуацию с сериалами, которые изготавливаются, дублируются или озвучиваются на украинском языке от общего количества телесериалов на исследуемых телеканалах", — сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

По его словам, меньше половины из них демонстрируются на украинском языке: из 43 сериалов лишь 14 изготовлены, дублированы или озвучены на украинском языке, а остальные 29 — на русском. При этом, например, на Интере и 1+1 транслируется только по одному телесериалу на украинском языке, а на телеканале Украина — два.

"Мы провели этот анализ, чтобы засвидетельствовать реальную ситуацию на украинском телевидении по языку фильмов (в частности телесериалов) накануне 16 июля 2021 года, когда вступает в силу норма языкового закона об обязательности их трансляции на государственном языке. Это катастрофа", — пожаловался омбудсмен.

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Он уверен, что поэтому необходимо "остановить попытки пророссийских сил отсрочить или отменить статью 23 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Кремень отметил, что неуклонное исполнение этой статьи значительно увеличит долю украинского на телевидении, поможет телеканалам наконец действительно придерживаться языковых квот, не прибегая к примитивным манипуляциям, например, называя рекламу стирального порошка телепередачей.

Напомним, в апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года. С 16 июля 2021 года вступает в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая обязывает украинские телеканалы дублировать и озвучивать фильмы и сериалы на государственном языке.

Источник фото: Depositphotos

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