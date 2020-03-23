Kernel продал ВТБ свою долю в российском зерновом терминале

Структура российского госбанка ВТБ выкупила долю украинского агрохолдинга Kernel в глубоководном терминале по перевалке зерна в Тамани (Россия). Об этом сообщает РБК.

Банк приобрел 50% в кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая владеет терминалом. Другие 50% остались у международного трейдера Glencore. Сумму сделки ВТБ не раскрывает.

О том, что госбанк ведет переговоры о покупке доли Kernel, стало известно в апреле 2019 года. Закрыть сделку банк рассчитывал в конце прошлого года, но стороны долго не могли договориться о цене.

В 2012 году весь терминал, согласно отчетности Kernel, стоил 265 млн долларов. Исходя из текущих рыночных ставок на перевалку зерна стоимость всего терминала в Тамани может составлять около 200-250 млн долларов. Таким образом, за долю 50% ВТБ мог заплатить 100-125 млн долларов.

Искать покупателя на свою долю в зерновом терминале в Тамани Kernel начал в 2016 году. Продажа осложнилась тем, что украинский агрохолдинг в 2018 году попал в число компаний, против которых Россия ввела санкции. Ограничения, запрещавшие, в частности, вывод капитала за границу, по сути, привели к заморозке доли Kernel в терминале Тамани.

У сделки есть риски. Счета собственника зернового терминала — кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd — в настоящее время заморожены по решению швейцарского суда. Арест был наложен, еще когда терминал был активом украинского агрохолдинга.

Украинскому агрохолдингу Kernel Андрея Веревского с 2012 года принадлежало 50% зернового терминала в Тамани. У холдинга было несколько маслоэкстракционных заводов в России, а в 2012 году Kernel на паритетных началах с международным сырьевым трейдером Glencore купил у Эфко за 265 млн долларов зерновой терминал в Тамани мощностью до 3,5 млн тонн зерна в год.

После оккупации Крыма и начала войны Kernel решил избавиться от российских активов. В 2016 году, как следует из отчетности агрохолдинга, были проданы маслоэкстракционные заводы, а о намерении избавиться от доли в зерновом терминале стало известно в 2017 году. В ноябре 2018 года Kernel попал под санкции, которые российское правительство ввело против украинских компаний.