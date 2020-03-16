Все под контролем: "Кернел" укрепляет корпоративный "иммунитет" к коронавирусу

Отмена командировок и корпоративных мероприятий, работа из дома, видеозвонки вместо личных встреч и усиление дезинфекции. Компания "Кернел" одна из первых в Украине ввела комплексные превентивные меры по нераспространению коронавирусной инфекции на всех предприятиях группы.

Коронавирус стал вызовом для мирового сообщества — особенно для медиков и представителей бизнеса. В отличие от других им нужно заботиться о здоровье десятков тысяч человек. Как в компании с 14000 сотрудников укрепить корпоративный иммунитет, предотвращая дезинформацию, сдерживая панику и противодействуя распространению респираторных заболеваний?

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"Деятельность "Кернел" охватывает большую часть регионов страны, поэтому риск повышения уровня заболеваемости значительно выше. Нашей задачей было сработать на опережение. С начала марта в Кернел не только отслеживается уровень заболеваемости на предприятиях, но и действует комплексная программа для защиты сотрудников, а также их информирования о профилактике и правилах антивирусной гигиены, — комментирует Наталья Кульчицкая, руководитель департамента персонала "Кернел". — Пока большинство компаний в ситуации с коронавирусом действует локально, мы применяем глобальный подход. Менеджмент активно участвует во внедрении профилактических мероприятий и готов к любым новым вызовам".

Первым делом в "Кернел" ограничили зарубежные командировки, составив список потенциально опасных стран и регионов. Для командировок по Украине можно использовать только служебный или личный автомобиль. Сотрудникам, которые вернулись из других стран, рекомендовано работать из дома в удаленном режиме в течение 14 дней. Также в компании перенесли все корпоративные мероприятия, обучения и тренинги. Встречи и совещания переведены в формат аудио- или видеозвонков.

Согласно введенным превентивным мерам, к работе не допускаются сотрудники с любыми признаками ОРВИ. В таком случае оформляется больничный или же по согласованию с руководителем предоставляется возможность работать удаленно. Учитывая введение карантина во всех учебных заведениях страны, такой формат возможен и для родителей детей до 10 лет.

"Мы формируем список сотрудников, которые смогут работать удаленно в случае повышения эпидемиологического фона в стране. Технически мы готовы к такому сценарию благодаря развитой в компании ИТ инфраструктуре и множеству онлайн-сервисов, — отмечает Наталья Кульчицкая. — С точки зрения эффективности мы не видим рисков в таком формате работы. Все зависит от сформировавшейся корпоративной культуры. В Кернел поощряется и культивируется самостоятельность сотрудников. Они смогут сохранить свою результативность и проактивность в течение любой по продолжительности "удаленки".

Среди обязательных профилактических мероприятий — измерение температуры сотрудников бесконтактными градусниками при входе в офис или на предприятие.

В самих помещениях, помимо увеличения частоты влажной уборки, все контактные поверхности регулярно обрабатываются спецсредствами, установлены антисептики для рук, сотрудники обеспечиваются дезинфекторами для компьютеров и телефонов, планируется проведение кварцевания. На предприятиях, где предусмотрен трансфер для сотрудников, дезинфицируются транспортные средства.

Также в "Кернел" сформирован комитет оперативного реагирования для отслеживания текущей ситуации, минимизации ее влияния на бизнес-процессы и быстрого принятия решений.