Транспорт 9 минут назад

Киев перенес запуск учета иногородних льготников в транспорте на 2023 год

Киевляне же могут пользоваться льготами в городском транспорте в полном объеме

Фото: КГГА Фото: КГГА
Фото: КГГА

Киевская городская государственная администрация перенесла на 2023 год запуск автоматизированной системы учета проезда для всех пассажиров, включая иногородних льготников. Как сообщает пресс-служба КГГА, соответствующее распоряжение было подписано 25 июня.

"Распоряжение связано исключительно с неспособностью Министерства социальной политики обеспечить компенсацию льготного проезда соответствующих категорий пассажиров — граждан, не зарегистрированных в Киеве. На решение этого вопроса министерству понадобится еще полтора года", — отмечается в сообщении.

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В горадминистрации при этом подчеркивают, что льготники-киевляне ныне могут пользоваться льготами в городском транспорте в полном объеме.

"Сегодня "Карточка киевлянина" является единственным механизмом, позволяющим фактически зафиксировать, сколько пассажиров воспользовались льготой на проезд. На основании этих данных перевозчики смогут получать из городского бюджета полную компенсацию за перевозку льготников-киевлян", — поясняют в КГГА.

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Власти при этом подчеркивают, что на сегодня к системе электронного билета технологически подключено 100% коммунального транспорта: 1326 единиц наземного транспорта и 359 турникетов в метро, создано более 4 тысяч мест продажи е-билета. Кроме того, пополнить транспортную карту или приобрести разовый QR-билет можно в приложении "Киев Цифровой".

Однако полноценному запуску системы е-билета в промышленную эксплуатацию препятствует ситуация со льготниками. Киевские же льготники ныне могут оформить для проезда "Карточку киевлянина" в любом отделении Ощадбанка, после чего активировать ее в управлении труда и социальной защиты населения по месту регистрации или в департаменте социальной политики КГГА.

Напомним, что с 1 июля 2020 года власти Киева решили заставить иногородних льготников платить за проезд в общественном транспорте, покупая электронные билеты, а компенсацию за оплату проезда требовать от органов соцзащиты населения по месту жительства.

Мэр Виталий Кличко мотивировал это решение тем, что государство перестало компенсировать городу перевозку льготников: в 2019 году, по его словам, компенсировано было лишь 20% таких затрат, а в 2020 году, по крайней мере до июня, не поступило вообще ничего.

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