Транспорт 1 час назад

Киев закупит до 20 электробусов за "киотские" деньги

Новый вид транспорта собираются задействовать на маршрутах №24 и №55

Электробус МАЗ в Киеве. Фото: КГГА Электробус МАЗ в Киеве. Фото: КГГА
Электробус МАЗ в Киеве. Фото: КГГА

Власти Киева намерены в ближайшее время объявить тендер на закупку до 20 электробусов для замены ими подвижного состава на двух автобусных маршрутах. Как говорится в сообщении Киевгорадминистрации, закупка будет произведена за средства от продажи Украиной квот на выброс парниковых газов в рамках Киотского протокола.

"В ближайшее время будет сделан важный шаг в реализации Киевом проекта целевых экологических ("зеленых") инвестиций и объявлена ​​международная процедура закупки первых электробусов для КП "Киевпастранс". Ожидается, что в зависимости от течения открытых торгов город приобретет 17-20 электробусов и необходимые для их работы зарядные станции", — сообщил замглавы КГГА Александр Густелев.

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Планируется, что электробусы заменят подвижной состав с дизельными двигателями на двух автобусных маршрутах: №55 "Дарницкая площадь — станция метро "Дворец спорта" и №62 "Ботанический сад — Контрактовая площадь".

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В горадминистрации при этом отмечают, что первые электробусы на маршрутах общественного транспорта появятся в столице "в ближайшие два года".

Чиновник добавил, что постепенная замена автобусов с дизельными двигателями на электробусы будет способствовать улучшению экологической ситуации в городе. Так, ожидаемые объемы сокращения выбросов парниковых газов составят 537 тонн CO2 в год.

"Важно, что закупка электроавтобусов осуществляется в рамках Киотского протокола, то есть это безвозвратная помощь", — отметил Густелев.

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Напомним, что ранее в Киеве уже дважды тестировали электробусы. Так, в декабре 2018 года в столицу пришел китайский электробус Skywell, который работал в режиме маршрутного такси на линии №599 от метро "Харьковская" до улицы Шептицкого.

В феврале 2021 года в Киев пришел и работал на маршрутах №24 и №55 электробус производства белорусского Минского автозавода.

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