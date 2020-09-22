Киевская фабрика Roshen планирует выпуск акций на 1 млрд грн

ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" планирует увеличить свой уставный капитал путем дополнительной эмиссии акций — с 505,8 млн грн до 1,5 млрд грн.

При этом дополнительная эмиссия акций составит 4 млрд штук, сообщает со ссылкой на базу данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о рынке ценных бумаг "Украинский капитал".

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Указано, что 26 октября на годовом собрании акционеров рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала компании за счет дополнительных взносов.

"Это будет выполнено путем дополнительной эмиссии простых именных дополнительных акций общества стоимостью 25 копеек каждая. Общая номинальная стоимость эмиссии составит 1 млрд грн. После увеличения уставный капитал общества составит 1,5 млрд грн, который составит 6 млрд штук простых именных акций", — говорится в сообщении.

Также в октябре рассмотрят распределение 8,3 млрд грн прибыли, полученной в 2019 году.

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При этом 416,6 тысяч грн чистой прибыли планируют направить на пополнение резервного капитала, а 7,9 млн грн оставить нераспределенной.

В то же время "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" не планирует начислять и платить дивиденды.

Ранее стало известно, что входящий в состав кондитерской корпорации Roshen Винницкий молочный завод 11 сентября начал производство в розничной упаковке и реализацию натурального сливочного масла под одноименным брендом.