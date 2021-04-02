Киевские энергоофисы YASNO переходят на дистанционное обслуживание

С 5 по 16 апреля из-за введенных в Киеве карантинных ограничений поставщик электроэнергии, газа и энергоэффективных решений YASNO приостанавливает в своих энергоофисах очное обслуживание клиентов.
В пресс-службе компании призывают граждан решать вопросы по электро- и газоснабжению дистанционно.
В частности, рассчитаться за электроэнергию и газ без комиссии, передать показания счетчиков электроэнергии, получить консультации и заказать энергоэффективные товары, а также присоединиться к поставкам газа от YASNO, не выходя из дома, помогут такие сервисы YASNO:
Личный кабинет — https://kyiv.yasno.com.ua/cabinet;
сайт — https://www.kyiv.yasno.com.ua/;
мобильное приложение YASNO для смартфонов;
Viber-бот Yasno-online;
контакт-центр: (044/066/067) 277-18-18.
Кроме этого, для каждого энергоофиса в столице выделены дополнительные электронные адреса для коммуникации с клиентами.
По вопросам качества и надежности электроснабжения, стабильности напряжения, устранение аварий в сети, установка электросчетчиков и фиксации их показаний, подключения/отключения от сети клиентам следует обращаться к оператору системы распределения.
Как сообщалось ранее, 16 газоснабжающих компаний подняли стоимость газа для населения с апреля, после окончания ограничения в 6,99 грн/кубометр, действовавшего по решению Кабинета министров в феврале-марте.