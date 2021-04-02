Энергетика 1 час назад

Киевские энергоофисы YASNO переходят на дистанционное обслуживание

В компании призывают граждан решать вопросы по электро- и газоснабжению дистанционно

Фото: Facebook/Yasno Фото: Facebook/Yasno
Фото: Facebook/Yasno

С 5 по 16 апреля из-за введенных в Киеве карантинных ограничений поставщик электроэнергии, газа и энергоэффективных решений YASNO приостанавливает в своих энергоофисах очное обслуживание клиентов.

В пресс-службе компании призывают граждан решать вопросы по электро- и газоснабжению дистанционно.

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В частности, рассчитаться за электроэнергию и газ без комиссии, передать показания счетчиков электроэнергии, получить консультации и заказать энергоэффективные товары, а также присоединиться к поставкам газа от YASNO, не выходя из дома, помогут такие сервисы YASNO:

Личный кабинет — https://kyiv.yasno.com.ua/cabinet;

сайт — https://www.kyiv.yasno.com.ua/;

мобильное приложение YASNO для смартфонов;

Facebook-страница;

Viber-бот Yasno-online;

контакт-центр: (044/066/067) 277-18-18.

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Кроме этого, для каждого энергоофиса в столице выделены дополнительные электронные адреса для коммуникации с клиентами.

По вопросам качества и надежности электроснабжения, стабильности напряжения, устранение аварий в сети, установка электросчетчиков и фиксации их показаний, подключения/отключения от сети клиентам следует обращаться к оператору системы распределения.

Как сообщалось ранее, 16 газоснабжающих компаний подняли стоимость газа для населения с апреля, после окончания ограничения в 6,99 грн/кубометр, действовавшего по решению ​​Кабинета министров в феврале-марте.

 

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