Энергетика 20 минут назад

Киевсовет поддержал строительство биогазовой установки в Киеве

Строительство такой установки позволит решить проблему с утилизацией растительных остатков, а также предотвратить сжигание травы и листьев

Фото: Facebook/Константин Яловой Фото: Facebook/Константин Яловой
Фото: Facebook/Константин Яловой

Проектные работы и строительство установки по переработке опавших листьев, веток, и сухой травы включили в Комплексную городскую целевую программу экологического благополучия города Киева на 2019 — 2021 годы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевского городского совета, глава комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой.

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"Биогазовая установка в Киеве будет! Вчера (23 июля — Delo.ua) депутаты Киевсовета поддержали проект изменений в Комплексную городскую целевую программу экологического благополучия города Киева на 2019 — 2021 годы. В перечень мероприятий включили проектные работы и строительство установки по переработке опавших листьев, веток и сухой травы", — написалЯловой.

Как отмечает депутат, строительство такой установки позволит решить проблему с утилизацией растительных остатков, а также предотвратить сжигание травы и листьев.

"Для чего нужна такая установка? Во-первых, такой метод утилизации растительных остатков позволит избежать их сжигания. Это большая проблема, ведь из-за сжигания растительных остатков возникают пожары и ухудшается качество воздуха. Во-вторых, это экономическая выгода, ведь растительные остатки будут перерабатываться в биогаз, который можно превращать в тепловую и электрическую энергию", — пояснил Яловой.

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Он подчеркнул, что в Комплексную городскую целевую программу экологического благополучия города Киева на 2019 — 2021 годы добавили целый ряд мероприятий, важных для экологии столицы.

"Кроме строительства установки, к комплексной программе добавили еще несколько мероприятий, которые очень важны для Киева:

– создание городской системы программно-аппаратных средств сбора и обработки данных о состоянии окружающей среды города Киева, которая также будет осуществлять мониторинг воздуха;

– паспортизация малых рек и водоемов и создание водоохранных зон;

– разработка концепции развития зеленой зоны города Киева на 2020-2030 годы, что необходимо для сохранения ее границ и зеленых насаждений на ее территориях", — отметил Константин Яловой.

Напомним, в компании "Клиар Энерджи" замещают дорогой импортный газ энергией с полигонов и биомассы.

 

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