Китайская компания получит более 1 млрд гривень на дноуглубление порта "Южный"

Компания China Harbour Engineering company Ltd. (Китай) стала победителем открытого конкурса на реализацию первой очереди (первый пусковой комплекс) проекта реконструкции морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам порта "Южный" (Одесская обл.). Она предложила услугу за 1 млрд 064 млн 963,46 тыс. грн при ожидаемой цене 1 млрд 196 млн 588, 15 тыс. грн..

Согласно результатам прошедшего сегодня аукциона, цена предложения компании изначально была минимальной (у ближайшего конкурента LTD Novadeal, "дочки" бельгийской DEME Group, она составляла 1 млрд 178 млн 639,33 тыс. грн), и осталась таковой до конца аукциона.

24 апреля состоится еще один аукцион по проведению дноуглубительных работ в акватории порта "Южный". Ожидаемая стоимость работ чуть менее 1 млрд грн. К аукциону допущены пять компаний: "China Harbour Engineering Company LTD" (Китай), Private Limited Liability Company "Boskalis International BV" (Нидерланды), "Jan De Nul nv" (Бельгия), дочернее предприятие "Ван Оорд Украина" компании "Ван Оорд Дреджинг Энд Марин Контракторс Б. В." (Нидерланды), "Novadeal LTD" (DEME Group) (Бельгия).



Напомним, что осенью 2016 года постоянно действующая административная коллегия АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере закупок 3 ноября 2016 года решила отменить процедуру закупки услуги по дноуглублению в МТП "Южный", где была отобрана компания "Ян де Нул Украина".

До этого премьер министр Украины Владимир Гройсман с целью обеспечения полной прозрачности и во избежание возможных спекуляций поручил АМПУ отменить тендер на реконструкцию подходного канала и внутренних подходов к причалам порта "Южный" и провести новый через систему ProZorro.

Порт "Южный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов — около 2,6 км. Порт располагает шестью собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: морской нефтетерминал "Пивденный", терминал ООО "Трансбункер-Юг" по перевалке нефтепродуктов, группа "ТИС", специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ".

China Harbor Engineering Company Ltd. (CHEC) основана в 1980 году, насчитывает более 10 тыс. сотрудников. Является дочерней компанией China Communications Construction Company Ltd (CCCC). Имеет более 60 филиалов в более чем 80 странах мира. Компания реализует проекты стоимостью $10 млрд в судостроении, дноуглубительных работах и рекультивации, строительстве дорог, мостов, железных дорог, аэропортов и др.