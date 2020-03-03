Китайский производитель авто разрабатывает свою спутниковую сеть

Один из крупнейших китайских автопроизводителей, компания Geely, начал работу над созданием своей собственной спутниковой сети. Об этом сообщает издание The Verge.

За последние 10 лет Geely значительно расширила сферу своей деятельности, включив туда производство грузовиков, скоростных поездов, беспилотных авто и выкупила отделение по производству легковых автомобилей у Volvo. Теперь китайский концерн намерен это все объединить с помощью космической сферы. По словам представителей компании, они намерены построить собственную спутниковую сеть и создать интеллектуальную трехмерную мобильную экосистему.

Производственный комплекс и испытательный центр Geely собирается построить в портовом городе Тайчжоу в провинции Чжэцзян, откуда и берет свои корни китайский производитель. Предполагается, что на этом комплексе будут создаваться спутники не только для продуктов Geely.

В Geely планируют начать запуск своих спутников уже в конце 2020 года. Но не уточняют, какое именно количество будет запущено. По сообщениям Reuters, компания намерена потратить $326 млн на свой проект и производить около 500 спутников в год.

Это будут низкоорбитальные спутники, которые поддерживают высокоскоростную передачу данных, точную навигацию и облачные вычисления. Также они должны гарантировать быстрые беспроводные обновления для всех своих транспортных средств. Таким образом, китайская компания намерена соперничать со SpaceX и OneWeb, которые уже начали создание своих спутниковых сетей. Кроме того, низкоорбитальные спутники должны быть более точны в GPS навигации. Современные спутники обеспечивают точность до нескольких метров, эти же должны гарантировать точность вплоть до сантиметра. "Такая точность вычислений важна не только для обычных пассажирских автомобилей, но и для беспилотного вождения", — заявляют представители компании Geely.

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Если беспилотное вождение будет легитимизировано (а рано или поздно это должно произойти), спрос на спутниковые соединения может резко вырасти. Тогда наличие собственной спутниковой сети для поддержки этого спроса может стать решающим преимуществом перед конкурентами. Таким образом, Geely себе уже готовит стартовую площадку.

Стоит отметить, что Илон Маск, чья компания SpaceX тоже разрабатывает свою спутниковую сеть под названием "Starlink", заявил, что не считает перспективным, по аналогии с Geely, объединять подобным образом свои автомобили Tesla. По его словам, на данный момент, автомобильное оборудование, для связи со спутником, слишком большое. "Антенна для такого соединения с высокой пропускной способностью и низкой задержкой будет размером со среднюю пиццу. Но, пока что, такая пропускная способность — это значительно больше, чем нужно пользователю", — заявил Маск в январе 2020 года.

Однако, он не отрицает, что в недалеком будущем такие соединения могут стать вполне актуальными.

Напомним, что Geely и Volvo планируют полностью объединиться. Volvo получит доступ к дополнительным производственным мощностям в Китае, а Geely — помощь в развёртывании бренда на европейском рынке.