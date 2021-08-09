Компания "Агро Газ Трейдинг" подвела итоги двухлетнего сотрудничества с ОПЗ

Компания "Агро Газ Трейдинг", являющаяся с лета 2019 года поставщиком газа по давальческому договору для Одесского припортового завода, подвела итоги двухлетнего сотрудничества с ОПЗ.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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"За указанный временной промежуток АО "Одесский припортовый завод" уверенно вернуло лидирующие позиции среди предприятий химической промышленности Украины и заложило прочную основу для дальнейшего развития. В основу сотрудничества между ООО "Агро Газ Трейдинг" и АО "Одесский припортовый завод" были положены принципы прозрачности и ориентации на результат, что предопределило устойчивый рост производственных, финансовых и социальных показателей завода", — говорится в сообщении.

За период сотрудничества с "Агро Газ Трейдингом" на мощностях ОПЗ было изготовлено 1,62 млн тонн карбамида и 175,2 тыс. тонн аммиака. Свыше 90% продукции производства ОПЗ было отправлено на экспорт. В топ-5 крупнейших потребителей карбамида вошли Индия, Италия, Турция, Мексика и Танзания. В свою очередь наибольшими импортерами аммиака стали Турция, Греция и Болгария.

За два года сотрудничества компания поставила на ОПЗ 1,3 млрд кубометров газа. В свою очередь стабильная работа ОПЗ позволила предприятию решать долговую проблему.

"Бесперебойная работа АО "Одесский припортовый завод" позволила реализовывать поставленные перед предприятием цели по модернизации основных фондов и расширению социального пакета для сотрудников. В условиях глобальной пандемии коронавируса АО "Одесский припортовый завод" продолжило наращивать выпуск продукции и расширять присутствие на международных рынках, а также обеспечило реализацию эффективных противоэпидемических мероприятий на предприятии. Предложенная ООО "Агро Газ Трейдинг" формула погашения ранее накопленных АО "Одесский припортовый завод" долгов перед Группой "Нафтогаз" позволила за период двухлетнего сотрудничества выплатить 68,1 млн грн. Так, давальческий контракт с ООО "Агро Газ Трейдинг" предполагает выплаты в пользу АО "Одесский припортовый завод" дополнительных средств за тонну произведенной продукции, в частности $1 за тонну аммиака и $1,5 за тонну карбамида", — отмечают в "Авто Газ Трейдинге".

За последние 2 года ОПЗ благодаря бесперебойной работе увеличил собственную капитализацию.

"Успешное сотрудничество ООО "Агро Газ Трейдинг" позволило нарастить капитализацию АО "Одесский припортовый завод" в рамках его подготовки к приватизационному конкурсу. Следствием бесперебойной работы АО "Одесский припортовый завод" на протяжении последних двух лет стал рост интереса потенциальных инвесторов к приватизации предприятия", — отмечают в АГТ.

Ранее сообщалось, что ОПЗ в первом полугодии 2021 года получил свыше 400 млн грн прибыли.

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