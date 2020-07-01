Компания Airbus намерена резко сократить производство и рабочие места

Объем производства самолетов французской компанией Airbus в течение 2 лет будет на 40% ниже докризисных планов.

Об этом сообщил генеральный директор Гийом Фори газете Die Welt.

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По его словам, к 2025 году объемы производства Airbus вернутся в нормальное русло.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, 40-процентное сокращение производства приведет к реструктуризации штата сотрудников компании, о деталях которой Airbus пообещал объявить до конца июля.

Источники прогнозируют поэтапное сокращение 14 — 20 тысяч рабочих мест в соответствии с плановыми показателями производства.

Указано, что Фори не уточнил детали реструктуризации, но не оставил сомнений в том, что нынешних временных отпусков будет недостаточно.

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"Это жестокий факт, но мы должны это сделать. Речь идет о необходимой корректировке в связи с массовым падением производства. Речь идет об обеспечении нашего будущего", — отметил гендиректор компании.

Известно, что в начале апреля 2020 года Airbus попросила поставщиков замедлить поставки на 40% от обычных графиков. Согласно им, компания выпускала 36 самолетов в месяц. До начала пандемии коронавируса Airbus планировала увеличить производство A320 к 2021 году до 63 самолетов в месяц.

В январе 2020 года французский концерн получил 274 новых заказа на самолеты, в то время как американский Boeing впервые с 1962 года не получил ни одного.